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“Кучуксульфат” намерен отсудить у алтайского предпринимателя 8,5 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Толк

Поводом для обращения в краевой арбитражный суд стал договор о работах по ремонту здания, которое расположено в рабочем поселке Степное Озеро

Одно из крупнейших промышленных предприятий Алтайского края – завод “Кучуксульфат” – обратилось в краевой арбитражный суд с крупным иском против бизнесмена из Алтайского района Николая Державина. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

20 сентября, 15:21 Сделка года. Акции огосударствленного “Кучуксульфата” продают за 10 млрд рублей

С молотка уйдут 100% акций алтайского предприятия, которое чуть больше года назад было переведено из частных рук в федеральную собственность

Общая сумма исковых требований составляет свыше 8,5 млн рублей. Как сообщили корреспонденту “Толка” в пресс-службе суда, эта сумма – штраф за якобы ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда на ремонт некого здания, находящегося в родном для предприятия Степном Озере.

Что это за здание, неизвестно. Любопытно, что ИП бизнесмена, по данным открытых источников, ликвидирован. Однако Державин при этом возглавляет строительную организацию “Спец-Решения“.

Нужно отметить, что количество исков, в которых “Кучуксульфат” выступает в качестве истца, несколько выросло после того, как предприятие вернулось в государственную собственность.

Например, в краевом арбитражном суде рассматривается процесс против одного из бывших акционеров завода Василия Гамаюнова. “Кучуксульфат” и федеральное агентство по управлению государственным имуществом требуют аннулировать сделки об “абонементном детективном обслуживании” и о “детективно-информационном обслуживании”, которые заключены между предприятием и Гамаюновым. В случае такой отмены, как настаивают истцы, экс-акционер должен будет возместить порядка 189 млн рублей заводу.

Взято отсюда
новости горняк

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