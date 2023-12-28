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Леонида Агутина экстренно госпитализировали. Ближайшие концерты — под угрозой отмены

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Артист пожаловался на сильные боли в ноге

Леонида Агутина экстренно госпитализировали. Ближайшие концерты — под угрозой отмены

Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает Starhit, музыкант накануне провел концерт в столице, а сегодня ему стало плохо, поэтому он решил обратиться к врачам.

Как сообщают наши коллеги со ссылкой на источники, у Агутина нашли тромб в ноге. Он пожаловался на сильную боль в конечности, после чего приехал в больницу. Медики провели осмотр и выявили у него тромбоз глубоких вен. Агутину прописали лечение, но пока что препаратами. Речи об операции не идет.

Тем не менее ближайшие концерты и корпоративы исполнителя, как сообщает телеграм-канал Mash, находятся под угрозой отмены, всё зависит от эффективности лечения и реабилитации.

По информации Starhit, выступление Агутина стоит от 5 до 7 миллионов рублей и свободных дат на декабрь у него уже практически нет.

Взято Источник
28.12.2023

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