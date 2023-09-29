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Летчик раскрыл секрет истребителя Су-57

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Летчик Попов заявил, что истребитель Су-57 практически невидим с курсовых углов

Заслуженный военный летчик генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что истребитель Су-57 обладает фронтальной практически «невидимостью» для радиолокационных станций, сообщает портал News.Ru.

Он напомнил, что Су-57 является истребителем пятого поколения, который имеет большие отличия от наиболее распространенных в российской авиации истребителей поколения 4++, например, таких как Су-35.

«С некоторых курсовых углов он будет практически незаметен или его можно будет увидеть только на последнем этапе на близком расстоянии от локационных станций. У Су-57 доработаны двигатели, сейчас пришли новые двигатели АЛ-41, которые прошли глубокую модернизацию. Сейчас этот самолет отвечает всем требованиям пятого поколения», — рассказал Попов.

Ранее военный эксперт назвал преимущества российского истребителя Су-57.

Ранее стало известно о планах российских авиастроителей оснастить истребители Су-57 новыми ракетами с дальностью действия до 300 км.

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