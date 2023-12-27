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Лолита рассказала, почему отменила концерт в Барнауле: по ее словам, вечеринка Ивлеевой ни при чём

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Певица рассказала о причинах отмены «НГС.Барнаул»

Лолита рассказала, почему отменила концерт в Барнауле: по ее словам, вечеринка Ивлеевой ни при чём

Сегодня, 27 декабря, стало известно, почему концерт певицы Лолиты отменили в Барнауле. Артистка рассказала корреспонденту NGS22.RU, что выступление в краевой столице пришлось отменить из-за неудобного маршрута.

— Барнаул отменен давно, когда поняли, что удобнее для всего коллектива (35 человек) не передвигаться ночью, а добраться поездом в следующий город, — ответила Лолита.

Лолита рассказала, почему отменила концерт в Барнауле: по ее словам, вечеринка Ивлеевой ни при чём

По словам исполнительницы, билеты на барнаульский концерт продать не успели. В городе появились лишь афиши. Кроме того, Лолита уточнила, что отмена никак не связана со скандальной вечеринкой Ивлеевой. Певица говорит, что есть проблема с концертами только по городам Подмосковья. Артистка надеется, что тур состоится, поскольку от него зависят зарплаты команды.

Ранее наши коллеги из MSK1.RU писали, что концерты Лолиты отменили по всей России после голой вечеринки Ивлеевой. По словам артистки, на новогодние праздники и после у нее было запланировано большое турне по всей стране.

— Да, [концерты отменяются]. Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже всё. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся, — сказала Лолита MSK1.RU.

На сайте Kassy.ru уже появилась информация и об отмене концерта Лолиты в барнаульском ДК моторостроителей, который был запланирован на конец марта следующего года.

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