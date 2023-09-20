Люди и деньги. Что грозит за выбивание долгов у жителей Алтайского края - ГОРНЯК22

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Коллекторов в Алтайском крае оштрафовали за неправомерную деятельность более чем на 3 млн рублей. Однако за свои действия “выбиватели” долгов могут попасть и под уголовную статью

Навязчивые звонки, сообщения, запугивание и угрозы слить в сеть компромат. К таким методам взыскания долгов до сих пор прибегают коллекторы некоторых организаций. При этом, иногда под действия недобросовестных взыскателей попадают ни в чем не повинные люди. Однако здесь уже работают жесткие ограничения. Кто и как осуществляется контроль за работой коллекторов, и что делать, чтобы не оказаться их жертвой, рассказал заместитель главного судебного пристава Алтайского края Сергей Пекарев.

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Согласно букве закона, коллекторы могут взаимодействовать с должником по телефону, с помощью мессенджеров, в почтовой переписке или пообщаться лично. Однако, какой бы способ ни выбрала организация, для каждого из них есть ограничения, рассказал Сергей Пекарев в эфире ЦУР.

Во-первых, коллекторы могут звонить неплательщику не более одного раза в сутки и не чаще двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Кстати, сообщений в мессенджеры может быть в два раза больше. Во-вторых, любые контакты запрещены в ночное время: с 10 часов вечера и до 6 часов утра в будние дни. В выходные должника нельзя беспокоить с 8 вечера и до 9 утра.

“Кроме того, взаимодействие должно быть в корректной форме. Лица, осуществляющие это общение должны представляться, сообщать номера телефонов своих организаций для обратной связи, правильно называть наименование компании (коллекторской, либо кредитной)“, – пояснил спикер.

Коллекторские агентства – это организации, профессионально занимающиеся взысканием долгов. Список официально работающих в данной сфере компаний внесен в реестр службы судебных приставов. На сегодняшний день в России зарегистрировано 458 коллекторских агентства, из них четыре работают в Алтайском крае. Преступление и наказание 13 сентября, 8:03 Сына известного барнаульского предпринимателя попытались обанкротить через суд

По всей видимости, причиной для таких радикальных мер стала достаточно крупная задолженность – почти два миллиона рублей

Важно, что при любом из способов общения коллекторы не имеют право переходить границы. За психологическое давление, угрозы, введение в заблуждение и применение силы сотрудник агентства или кредитной (банковской, микрофинансовой) организации будет нести административную или даже уголовную ответственность.

В частности, согласно статье 14.7 КоАП предусмотрены штрафы в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. В отдельных случая нарушения приведут к приостановлению деятельности организации до трех месяцев. Если же долги взыскивает человек, не относящийся к какой-либо из перечисленных выше организаций, либо не имеющий никакого отношения к долгу, то штраф может вырасти и до 2 млн рублей.

В Алтайском крае приставы регулярно привлекают к ответственности недобросовестные компании. Так, в 2022 году в регионе наказали 8 коллекторских, 22 кредитных и 29 микрофинансовых организаций, отметил Пекарев. За прошедшие месяцы 2023-го список немного поредел: были оштрафованы 27 кредитных и 20 микрофинансовых компаний. Тем не менее, общая сумма наложенных штрафов примерно одинаковая за оба периода и составляет более 3 млн рублей за каждый год.

Причем, штраф – это меньшее из зол для коллектора. Если взыскатель угрожает должнику (в том числе распространением порочащих сведений) или применяет грубую силу, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. “В зависимости от тяжести преступления“, – уточнил Сергей Пекарев. Это предусмотрено в статье 172.4 УК РФ. Но разбираться в обстоятельствах будут уже не судебные приставы, а сотрудники органов внутренних дел.

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Гражданам, чьи права оказались нарушены, рекомендуют обратиться в Главное управление службы судебных приставов Алтайского края. Причем, не обязательно приходить лично. Можно подать обращение через интернет-приемную ведомства. В этот же день оно поступит в управление и будет рассмотрено сотрудниками спецподразделения, заверил Пекарев. Они проведут проверку и, если потребуется, дадут ход административному расследованию.

“Если граждане считают, что их права нарушены, и не соблюдается закон №230-ФЗ, просим максимально фиксировать эти нарушения. В частности, заранее взять детализацию телефонных звонков (при превышении нормы по частоте взаимодействий) и записать разговоры с коллекторами на диктофон. Так нам будет проще дать юридическую оценку действиям сотрудников этой организации“, – порекомендовал спикер.

Он добавил, что даже простое обещание обратиться к судебным приставам позволяет прекратить незаконные действия со стороны коллекторов.

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К слову, назойливые звонки в поисках должника на номер нового владельца сим-карты тоже неправомерны. Если человек заявляет, что произошла ошибка, и за ним долгов нет, всякое взаимодействие должно прекратиться, объяснил эксперт.

Если же звонки продолжаются, лучше обратиться к судебным приставам. Перед этим нужно потребовать, чтобы сотрудник компании представился и сообщил название организации. По возможности, лучше зафиксировать разговор на диктофон.

Коллекторы также не имеют права беспокоить гражданина, если должник при оформлении кредита или займа назвал того в качестве второго контактного лица. Нередко номера телефонов родственников или соседей предоставляются заемщиком даже без их ведома.

“Я бы порекомендовал сразу заявить, что вы не даете согласия на взаимодействие по этому номеру телефона. Закон обязывает коллекторов прекратить такие обращения, так как взаимодействие с третьими лицами допускается лишь при наличии согласия самого заемщика и человека, чей телефон предоставляется при взятии кредита. При отсутствии одного из этих согласий, звонки должны быть прекращены. Зачастую результат расследования таких случаев один – привлечение коллекторов к административной ответственности“, – пояснил Сергей Пекарев.

Начиная с июля 2021 года, надзор за деятельностью коллекторов передали Федеральной службе судебных приставов. И теперь любой спорный вопрос сложной стороны финансовой жизни населения решается через спецподразделение этого ведомства. В частности, приставы занимаются оценкой правомерности действий сотрудников коллекторских агентств и кредитных организаций, занимающихся взысканием долгов. Деятельность данных юрлиц жестко ограничена Федеральным законом № 230-ФЗ (“О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).