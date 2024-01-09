Мы пообщались с ней во время визита в Екатеринбург

Москвичка Татьяна Тузова — певица, блогер и, как ее называют из-за образа, русская Барби. У нее самая большая в России коллекция раритетных, лимитированных и дорогих кукол — 12 тысяч экземпляров общей стоимостью 2 миллиона долларов. Все ее машины и даже квартира сделаны в розовом цвете.

Кукла Таня приезжала в Екатеринбург в рамках ежегодной премии «Уральский стиль». Она дала нашим коллегам из E1.RU интервью, в котором рассказала о хейтерах, пластических операциях, первой работе и семье.

— Скорее всего, вам уже много раз задавали этот вопрос, но как вы решили стать куклой Барби?

— Слоган компании Mattel: «Ты можешь быть кем угодно». То есть кукла Барби — это не просто внешность, как многие думают. У Барби есть абсолютно всё, и, когда я была маленькой, я тоже решила, что у меня будет всё. Для меня Барби была идеалом успешной женщины.

— И какая же кукла без Кена.

— Сначала моим Кеном был Сергей Зверев, сейчас — Прохор Шаляпин. Мне кажется, что он даже больше похож на Кена, и причем со мной все согласны. У Зверева все-таки другой стиль, он эпатажный, он король.

— Что все-таки нужно, чтобы стать Барби или Кеном?

— Нужно быть красивыми внешне, иметь карьеру, бизнес, успех, много фанатов, поклонников, подписчиков… Я веду здоровый образ жизни, не пью, не курю, спортом не занимаюсь, потому что просто некогда. Ношусь постоянно. Я вообще такая сладкоежка, не могу кофе без круассана выпить. Сейчас мне порекомендовали препарат, он немножко сдерживает мое желание поесть.

— И какой путь вы преодолели, чтобы стать такой, какая вы есть?

— Путь был довольно тернистый. Всё начиналось с того, что меня не поддерживали родители, сейчас их мнение поменялось. Я думаю, многие люди не верят, что можно чего-то добиться в жизни. У меня была небогатая семья музыкантов, моя мама и бабушка думали, что я всю жизнь буду работать учительницей в школе. В целом к этому меня вели и этому обучали. Я не была согласна: по специальности работала всего один день и поняла, что это не мое.

— А что было для вас самым сложным?

— Конкуренция. Сейчас очень много артистов, дизайнеров, певцов. Сложно пробиться. Даже на этом мероприятии я увидела некоторых людей, которые появились после меня и пытались копировать. И даже некоторые дизайнеры когда-то были моделями, возможно, я их вдохновила.

— С чего всё началось: как вам пришла такая идея?

— Барби — это все-таки американская кукла. В какой-то момент мне захотелось создать что-то свое — так и появилась кукла Таня, российский аналог, как модно говорить, импортозамещение. Кукла Таня появилась совершенно случайно, с одной маленькой картинки. Так случилось, что мне просто прислали картинку из интернета и сказали: «Смотри, эта девочка похожа на тебя». Я обратилась к художнику, чтобы она нарисовала меня в таком же стиле: со временем эта картиночка стала моим логотипом. Я сама даже не представляла, во что это выльется. Сейчас я уже пишу книгу «Кукла Таня» — по мотивам мультфильма, который скоро выйдет.

— Вы сказали, что вас не поддерживали родители. Вы наверняка часто сталкивались с непониманием и даже хейтом в свой адрес.

— Когда-то я обращала внимание на хейтеров. Потом у меня выработался на них иммунитет. Наоборот, хейтеры мне даже помогают, потому что истинное наслаждение — сделать то, что ты, по мнению людей, сделать не можешь. И, когда мне пишут: «А вот это она точно не сделает», я просто это читаю, беру и делаю. Мне даже доставляет удовольствие читать это и делать наоборот.

— Как вы относитесь к стереотипу: «Если красивая — значит тупая».

— Я не буду никого переубеждать, я не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. Главное, что мне самой комфортно в этом образе. И это, в принципе, не образ, а моя жизнь.

— У вас целый бизнес, построенный на вашем образе, — коллекция из 12 тысяч кукол стоимостью 2 млн долларов. Расскажите о ней.

— Первая Барби была подарена мамой на мое шестилетие. Многие даже в это не верят, думают, что я купила и хожу пиарюсь. Потом к 12 годам у меня уже было две Барби, два Кена, два ребеночка и домик. Чуть позже я стала зарабатывать. Причем я работаю с 14 лет. Начинала со всяких Avon, Oriflame и так далее: продавала косметику.

— У вас даже первая работа была связана с красотой?

— Приходилось работать официанткой. Не без этого. Потому что был такой период: мне было 17 лет, я училась и на летний период устраивалась работать официанткой. Деньги были нужны, и даже не хватало на проезд, поэтому я нашла работу рядом со своим домом.

— Это похвально. Где вы купили последнюю куклу для своего музея?

— Я приобрела ее в Дубае. Это новая кукла Мэрайи Кэри, 2023 года выпуска. Цены абсолютно разные, может быть кукла от 3 тысяч рублей и до миллиона. В музее я выставляю, но экскурсии не провожу. Туда приходят блогеры и звезды. Вместо свободного посещения я решила сделать эксклюзив. Куклы все в открытом доступе, человек заходит — и между ним и куклой ничего нет. У меня просто была ситуация, что пропала кукла из музея.

— В какой момент вы осознали, что набираете популярность и получаете хорошие деньги?

— Когда мне говорят: «Ой, вы так многого достигли». Я вообще еще так не считаю, это еще мало. У меня еще много планов. Но, как говорится, «если хотите насмешить Бога — расскажите ему о своих планах». Меня что радует: все мои планы исполняются. У меня есть блокнот, куда я всё записываю и потом вычеркиваю. У меня уже такой том должен был быть из моих перечеркнутых планов.

— Вы сказали, что Барби должна быть красивой. Делали ли вы какие-то пластические операции?

— Я себе увеличивала грудь, потому что у меня есть ребенок. И, конечно, Барби должна быть красивой. Я еще кое-что делала, но я не хочу об этом говорить.

— Ваш ребенок полностью поддерживает вас?

— Этот ребенок уже выше меня ростом, ему 16 лет. Когда я работаю в Москве, он мне часто помогает: снимает видео, на показах с вещами и чемоданами.

— Вы постоянно в образе. Не устаете ли от этого?

— Бывает, что я выхожу в два часа ночи погулять с собачкой, заодно мусор там выбросить, и не всегда, конечно, удается нарядиться в платье и бант. Люди все равно узнают. На днях забежала за шоколадкой в магазин: «А вы же Кукла Таня!» Я привыкла к этому. Я стараюсь распределять свой график так, чтобы сильно себя не истязать.

Мой образ — это мой внутренний мир, который я перенесла во внешность. Встречают по одежке, провожают по уму: сначала люди смотрят на внешность.

— Вы тратите на свой образ больше, чем на нем зарабатываете?

— Конечно, больше. Вообще всё, что я зарабатываю, я трачу на образ. Такой круговорот денег: заработала — тут же потратила. В принципе, мне деньги для чего и нужны, чтобы вкладывать в свое творчество. Даже Филипп Киркоров так говорил: «Всё, что я зарабатываю, вкладываю в те же костюмы, мультфильмы, а деньги — это бумажки».

— А ощущаете, что вы стали популярнее после выхода фильма «Барби»?

— Первая волна была в 2000-х, потом в 2012-м была вторая волна, и сейчас третья — меня просто атаковали каналы, которые меня расспрашивали, посмотрела я или нет. Также я была организатором премьеры фильма «Барби» в Москве.

Там, где мне удобно, я называю себя Русской Барби, а там, где неудобно, я называю себя Кукла Таня. Я часто отдыхаю в других странах, и там тоже меня узнают. Даже моего мужа узнают, мою маму.

— А ваш муж не хочет быть Кеном?

— Нет, он хочет быть человеком. Он очень любит поесть.

— Как вы познакомились, если не секрет?

— Он доктор по лечению позвоночника, а я такой любитель сидеть за рулем. Я реально получаю кайф от того, что вожу машину, свой розовый кабриолет, у меня их несколько. Когда спина и плечи начали болеть, мне порекомендовали доктора. Я пришла на прием — и это была просто любовь с первого взгляда.

— И последний вопрос. Как вы относитесь к тому, что девочки хотят быть похожими на Барби, а некоторые мальчики на Кена?

— То, что мальчики хотят быть похожими на Кена, — это не очень хорошо. Все-таки мальчики должны оставаться мальчиками.

«Уральский стиль» — ежегодная премия. Организаторы открыли сезон в Екатеринбурге, следующее мероприятие будет в Тюмени.

— На премии было 22 дизайнера. Мы сделали акцент на фотографах и в первую очередь наградили их. Мы с Таней Тузовой познакомились в Москве, и ей было очень интересно побывать в Екатеринбурге, — рассказали организаторы.

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Взято Источник

09.01.2024