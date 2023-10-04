Машин больше, аварий меньше. В чем секрет снижения числа ДТП в Алтайском крае

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Несмотря на увеличение числа автотранспорта и резкому росту трафика на дорогах, количество ДТП в Алтайском крае становится все меньше. О причинах рассказали в региональном минтрансе

Дороги в Алтайском крае становятся безопаснее. Об этом говорят цифры статистики за последние четыре года. За этот период было зафиксировано снижение общего числа аварий. А текущий год отметился еще и сокращением количества ДТП со смертельным исходом. И все это на фоне роста числа машин и автотрафика. В чем состоит одна из главных причин, “Толку” пояснили в региональном министерстве транспорта.

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Интенсивность на дорогах Алтайского края осталась прежней, число ДТП тоже, а вот летальность уменьшилась более чем на 20%

За прошедших четыре года по нацпроекту “Безопасные и качественные дороги” отремонтировали около 2 тыс. км трасс и дорог, посчитали в минтрансе.

Тем временем, общий показатель ДТП снизился. Например, в 2022 году произошло на 19% меньше аварий по сравнению с 2019-м. При этом, количество автомобилей и интенсивность движения за это время возросло и продолжает увеличиваться. В том числе и благодаря обновленным дорогам.

“По достижению нормативных показателей, планируется поддерживать и улучшать результаты достигнутые в рамках нацпроекта“, – отметили в министерстве.

Как ранее отметил начальник регионального управления ГИБДД Владислав Перцев, за семь месяцев 2023 года число аварий держалось на уровне 2022-го. А вот количество ДТП со смертельным исходом снизилось более чем на 20%. И это стало настоящей победой в борьбе за безопасность на дорогах.

Чуйский тракт Фото: Валерий Степанюк

Напомним, в прошлом году Алтайский край не прошел проверку летальностью на трассах. Тогда было зафиксировано 236 смертельных ДТП, что на 20% превысило печальный показатель 2021-го. Весной этого года глава региона Виктор Томенко поручил краевому минтрансу улучшить ситуацию на дорогах. Как показывает статистика, первые изменения не заставили себя долго ждать.

На сегодняшний день работы по нацпроекту завершены на 81,5%, рассказали в министерстве. Отремонтировано 80 объектов (общей протяженностью 237 км) региональной и межмуниципальной сети дорог.

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Приведение в порядок как минимум двух дорог, по мнению парламентариев, позволило бы в разы увеличить турпоток в привлекательные территории Алтайского края

“Все работы выполняются согласно графику, отставаний от плана нет. Большинство объектов уже находятся в завершающей стадии. К концу этого года доля дорожной сети регионального и межмуниципального значения должна достигнуть 48,05%. Общий объем финансирования составляет порядка 3 млрд рублей“, – пояснили в краевом ведомстве.

И добавили, что к концу 2024 года планируется привести к нормативному состоянию 51,31% региональных и межмуниципальных дорог, а также 85% дорожной сети барнаульской и бийской агломераций.

“Это позволит жителям и гостям региона использовать улучшенные автомобильные дороги, как за чертой населенных пунктов, так и в городах“, – отметили в министерстве.

При этом, водителям и автолюбителям не стоит забывать про соблюдение правил ПДД, не устают повторять в ведомстве. В числе основных причин аварий в Госавтоинспекции, как правило, называют несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда перекрестков, алкогольное опьянение и т.д.

Взято отсюда

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