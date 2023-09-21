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Машины на российских номерах не пытаются въехать в Эстонию после запрета - ГОРНЯК22
21.09.2023

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Машины на российских номерах не пытаются въехать в Эстонию после запрета

ГОРНЯК2201 mins

Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом. Архивное фото

Ни один автомобиль с российским номером пока не пытался въехать в Эстонию после введения запрета на их въезд в страну, сообщила в среду пресс-служба налогово-таможенного департамента балтийской республики.

Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

“На пропускных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа мы пока не развернули ни одной машины после введения запрета на въезд в Эстонию”, – говорится в сообщении. По данным департамента, вступивший в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами могут въезжать в страну. В единичных случаях границу может пересечь машина скорой помощи или пожарная машина.

Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

Позже Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно, разумно и соразмерно подходить к запретам. В постпредстве РФ при ЕС заявили, что таким образом Евросоюз хочет сделать въезд россиян фактически невозможным, а также не исключили изъятия у россиян личных вещей на границах ЕС.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия вряд ли будет уподобляться Евросоюзу, объявившему о намерении изымать у въезжающих в ЕС россиян личные автомобили. Как сообщала в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, это правовой произвол в отношении граждан РФ и их собственности.

Взято отсюда
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