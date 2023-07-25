ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Как жители Барнаула могут повлиять на благоустройство городского парка
Новости Алтай
Для реконструкции здания алтайского Минтранса не удалось найти подрядчика
Новости Алтай
Системный подход. Как меняется сфера общественного транспорта в Барнауле
Новости Алтай
В Барнауле водитель на квадроцикле сбил 10-летнего ребенка и скрылся
Новости Алтай
Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ
Новости Алтай
Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании – Тариф UP

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай189 News
Новости Горняк62 News
Образование69 News
Общество124 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт77 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Машины в России с 1 августа подорожают: какие именно, в чем причина

редактор01 mins

На пути ряда импортных автомобилей встала новая преграда — утилизационный сбор.

Импортируемые из-за рубежа автомобили в ближайшее время подорожают — сильнее всего цены вырастут на большие седаны, премиальные модели, внедорожники и спорткары. Это связано не только с падением курса рубля, но и с введением новых коэффициентов так называемого утилизационного сбора с 1 августа. На сколько вырастут цены на машины и какие иномарки еще можно будет пригнать из-за границы — в материале NEWS.ru.

Сколько нужно заплатить при растаможке автомобиля

При ввозе в Россию автомобиля из-за границы необходимо заплатить государству довольно крупную сумму денег — без этого легализовать автомобиль и поставить его на учет не получится. Процесс уплаты всевозможных сборов, как правило, называют растаможкой.

При этой процедуре физические и юридические лица должны сделать несколько видов платежей:

  • таможенная пошлина (зависит от стоимости машины для авто младше трех лет или от объема двигателя для легковых авто старше трех лет);
  • утилизационный сбор;
  • акциз (зависит от мощности машины, от 0 до 1464 руб. за 1 л. с.);
  • НДС (пятая часть суммы акциза, пошлины и стоимости автомобиля);
  • сбор за таможенное оформление (от 775 до 30 000 руб. в зависимости от стоимости машины);
  • оплата установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС»;
  • услуги таможенного брокера (при необходимости).

    • Что такое утилизационный сбор

    Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году. Изначального его платили только импортеры автомобилей, а вот производители машин в России, Казахстане и Белоруссии от него освобождались — последние брали на себя ответственность по переработке старых машин. Размер сбора был 20 тыс. руб. для легкового автомобиля и 150 тыс. для грузового. Но с 2013 года утилизационный сбор стали платить и производители машин внутри страны. Затем они возвращали деньги через субсидии от государства в размере уплаченного сбора.

    После введения утилизационный сбор несколько раз повышался. Например, за новый автомобиль с мотором от 2 до 3 литров ставка сбора в июле 2023 года составляет 281 600 руб., а за 4-летний автомобиль с мотором объемом более 3,5 л нужно заплатить уже 700 200 руб.

    Но такие суммы платят лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят автомобили для перепродажи. А вот физические лица имеют льготы: за машину младше 3 лет нужно заплатить 3400 руб., а за машину старше — 5200 руб. И объем двигателя в этом случае неважен.

    Что изменится с 1 августа 2023 года

    Согласно  постановлению  правительства, с 1 августа 2023 года утилизационный сбор для юридических лиц вырастет в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя и возраста машины. При этом формально сам сбор остается без изменений — как и в 2012 году, он составляет 20 тыс. руб. Просто правительство изменило повышающие коэффициенты для этого сбора.

    Размер утилизационного сбора с 1 августа 2023 года

  • С объемом двигателя до 1000 куб. см: 81 200 руб. для машин до 3 лет и 207 200 руб. для авто старше 3 лет (ранее 42 000 руб. и 123 000 руб. соответственно).
  • С объемом двигателя 1000–2000 куб. см: 300 600 руб. для машин до 3 лет и 528 800 руб. для авто старше 3 лет (ранее 178 400 руб. и 313 800 руб. соответственно).
  • С объемом двигателя 2000–3000 куб. см: 844 800 руб. для машин до 3 лет и 1 279 000 руб. для авто старше 3 лет (ранее 281 600 руб. и 480 200 руб. соответственно).
  • С объемом двигателя 3000–3500 куб. см: 970 000 руб. для машин до 3 лет и 1 485 000 руб. для авто старше 3 лет (ранее 259 600 руб. и 570 000 руб. соответственно).
  • С объемом двигателя более 3500 куб. см: 1 235 200 руб. для машин до 3 лет и 1 623 800 руб. для авто старше 3 лет (ранее 445 000 руб. и 700 200 руб. соответственно).

    • При этом есть один важный нюанс — в настоящее время физические лица могут 1 раз в год ввести из-за границы автомобиль для личного пользования и уплатить утилизационный сбор в размере 3400–5200 рублей. Эта льгота сохраняется и после 1 августа 2023 года, но лишь частично. Символический сбор будет распространяться лишь на машины с мотором объемом менее 3 литров и на электрокары.

    А вот если частник захочет купить себе автомобиль с двигателем объемом более 3 литров (например, какой-нибудь внедорожник или премиальный седан), то он будет платить так же, как и юридическое лицо: от 970 000 до 1 623 800 руб. в зависимости от объема мотора и возраста машины.

    Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Как изменятся цены

    Многие эксперты полагают, что в ближайшие месяцы цены на автомобили будут расти. Причем не только из-за утилизационного сбора. Огромное влияние на стоимость машин окажет и  понижение  курса рубля, ведь если в начале 2023 года евро стоил 73–75 рублей, то сейчас за него просят уже более 100.

    Рост цен на машины может крайне негативно сказаться на спросе. И автомобильные дилеры уже предупреждают об этом. «Ассоциация РОАД, безусловно, поддерживает меры правительства РФ, направленные на защиту рынка России от ввоза на территорию нашей страны автомобилей с пробегом в значительных объемах! Между тем Ассоциация считает данную меру принятой преждевременно», — заявил президент РОАД Алексей Подщеколдин.

    «На сегодняшний день рынок как легковых, так и грузовых автомобилей восстановился лишь наполовину. При среднемесячном объеме продаж в 160 000 новых автомобилей (до 2022 года) в июне 2023 года среднемесячный объем продаж составил 82 500 автомобилей», —  сказано  в открытом письме, которое РОАД направила премьер-министру России Михаилу Мишустину. При этом в РОАД добавляют, что принятое постановление «повлечет ряд негативных последствий, которые незамедлительно нанесут существенный, значительный урон российскому автомобильному рынку».

    Представители автомобильных дилеров предсказывают, что автомобили подорожают в диапазоне 120–600 тыс. руб. А цены на премиальные машины с мощными двигателями объемом более 3,5 л могут вырасти еще больше. «Так как сборы привязаны к объему двигателя, по сути, это новый скрытый налог на роскошь», —  уверен  руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

    При этом некоторые автомобильные дилеры поддерживают повышение утилизационного сбора. В первую очередь рады этому продавцы отечественных автомобилей Lada. Международная ассоциация дилеров Lada (МАД) тоже направила Михаилу Мишустину письмо. И в нем дилеры Lada заявили, что индексация сбора поможет навести порядок на рынке и устранит «серых» посредников.

    Автокомпании предупреждают о подорожании

    Некоторые автомобильные компании уже предупреждают о том, что с 1 августа цены на машины могут быть увеличены. В первую очередь такого решения стоит ждать от фирм, которые пока продают машины в небольшом количестве и завозят их из-за рубежа. «Правительство объявило об индексации утилизационного сбора с 1 августа 2023 года. Стоит быть готовыми к тому, что с августа стоимость импортных автомобилей повысится. Это коснется в том числе электроавтомобилей и машин с гибридным приводом», —  заявили  представители китайской компании Skywell.

    Что касается компаний, которые наладили выпуск машин в стране, то они пока не планируют повышать цены из-за утилизационного сбора (при этом никто не исключает, что цены все равно вырастут из-за падения курса рубля). «Повышение утилизационного сбора не повлияет на ценовую политику АвтоВАЗа в связи с высокой локализацией всех автомобилей Lada. Это также даст нам возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков», — сообщили ТАСС в пресс-службе АвтоВАЗа.

    Что будет, если ввезти машину и продать ее

    Льгота при уплате утилизационного сбора на машины с мотором до 3 литров, которая позволит сэкономить в некоторых случаях более 1,6 млн руб., будет действовать только в том случае, если автомобиль покупается для «личного пользования». Кроме того, машина должна находиться в собственности физического лица как минимум 12 месяцев. А если она будет продана раньше, то придется полностью уплатить утилизационный сбор. Также важно учитывать, что воспользоваться льготой можно только 1 раз год.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Related News