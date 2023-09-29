Матвиенко предложила провести встречу глав комитетов стран БРИКС

Валентина Матвиенко. Архивное фото

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести встречу на уровне председателей комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС.

В 2024 году председательство в организации переходит России.

“Предлагаем провести встречу на уровне председателей комитетов по международным делам парламентов всех 11 стран БРИКС в Москве, рассчитываем на продолжение совместной работы парламентариев по молодёжной и женской повестке”, – сказала политик в видеообращении участникам IX Парламентского форума БРИКС.

Она напомнила, что в 2020 году в Санкт-Петербурге впервые прошёл форум молодых парламентариев стран БРИКС. “А в этот раз с нашим председательством совпадает Всемирный фестиваль молодежи, который пройдёт в марте 2024 года в Сочи”, – отметила политик.

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