29.09.2023

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Матвиенко предложила провести встречу глав комитетов стран БРИКС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Валентина Матвиенко. Архивное фото

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести встречу на уровне председателей комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС.

В 2024 году председательство в организации переходит России.

“Предлагаем провести встречу на уровне председателей комитетов по международным делам парламентов всех 11 стран БРИКС в Москве, рассчитываем на продолжение совместной работы парламентариев по молодёжной и женской повестке”, – сказала политик в видеообращении участникам IX Парламентского форума БРИКС.

Она напомнила, что в 2020 году в Санкт-Петербурге впервые прошёл форум молодых парламентариев стран БРИКС. “А в этот раз с нашим председательством совпадает Всемирный фестиваль молодежи, который пройдёт в марте 2024 года в Сочи”, – отметила политик.

Взято отсюда
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