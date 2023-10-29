Матвиенко пригласила спикера парламента Турции посетить Россию

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что была бы рада видеть в России председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. «”Хотела бы еще раз выразить признательность за содержательную беседу с Вами на полях девятого Саммита председателей парламентов стран “Группы двадцати” в городе Нью-Дели . Буду рада видеть Вас в Российской Федерации, надеюсь на продолжение конструктивного личного общения”, – говорится в поздравительной телеграмме Матвиенко на имя Куртулмуша в честь национального праздника Турции – Дня Республики.

Матвиенко отметила, что в Совете Федерации настроены на “дальнейшее углубление сотрудничества с Великим национальным собранием Турции”. «”Уверена, что продуктивный межпарламентский диалог будет способствовать реализации договоренностей, достигнутых лидерами наших стран, поддерживать позитивную динамику развития российско-турецких отношений”, – подчеркнула политик.

новости Алтайский

Взято отсюда

Источник