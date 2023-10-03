Мэрия Барнаула намерена “разлучить” нескольких перевозчиков с их маршрутами

Фото: barnaul.org

Сразу четыре иска против двух индивидуальных предпринимателей и одной фирмы появились в картотеке краевого арбитражного суда в конце сентября

Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи подал в суд сразу на нескольких перевозчиков с требованием отозвать свидетельства об их работе на ряде городских маршрутов. Соответствующие иски размещены в картотеке краевого арбитражного суда.

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Всего под судебный удар попали три перевозчика: предприниматели Антон Еньшин и Юрий Матусович и ООО “Командирское” (причем против организации выдвинули сразу два иска ).

У Еньшина хотят отнять маршрут №6, у “Командирского” – №27 и №18. От какого маршрута хотят “отлучить” Матусовича, не сказано, однако, вероятнее всего, речь идет о маршруте №51. По данным, которые размещены на сайте мэрии, в Барнауле перевозчик обслуживает только эту транспортную линию.

Причины для обращения в суд в материалах исков не названы. Однако в беседе с корреспондентом “Толка” Антон Еньшин сообщил, что обращение городской администрации в суд связано с не лучшей регулярностью работы маршрута №6.

Предприниматель признал наличие такой проблемы на маршруте, однако отметил, что возникла она из-за дефицита водителей. При этом, по оценке Еньшина, решить эту проблему при нынешнем уровне цен на проезд невозможно: средств на повышение зарплаты водителям (и, как результат, увеличение потока желающих устроиться на эту работу) не хватает.

Представитель компании “Командирское” Олег Бесчастный также предположил, что иски от мэрии связаны с недостаточной регулярностью работы маршрутов. Впрочем, “предположил” это собеседник лишь потому, что уже неделю находится не в Барнауле, и об исках узнал уже из разговора с корреспондентом “Толка“.

Напомним, на краевом уровне в настоящее время идет аналогичный судебный процесс: региональный минтранс подал в суд на компанию “Автомиг” из-за маршрута №134, который соединяет Барнаул и Новоалтайск. Как сообщили в ведомстве, причиной для обращения в суд также стали нарушения графика хождения автобусов и невыход транспорта на рейс, которые привели к массовым жалобам от жителей двух городов.

Взято отсюда

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