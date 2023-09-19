Метеорологи предупредили о мощной магнитной буре 19 сентября - ГОРНЯК22

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В дни геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытать боль в суставах и скачки артериального давления. Врачи советуют избегать стрессов и больше гулять на улице

Метеорологи прогнозируют рост солнечной активности, а вместе с этим и числа магнитных бурь. Так, 19 сентября К-индекс поднимется до 5 баллов, а пик придется на середину дня, сообщает ” МК-Волгоград “.

До обеда специалисты обещали возмущения до 3–4 баллов, а во второй половине дня они должны ослабнуть до 2–3 баллов.

Отмечается, что за последние две недели метеорологи также зафиксировали увеличение количества вспышек. По словам специалистов, в осенне-зимний период Солнце вернется в фазу роста и вместе с этим увеличится число геомагнитных бурь.

Врачи советуют в дни геомагнитной активности избегать стрессов, отказаться от алкоголя и сигарет и больше гулять на свежем воздухе. Отмечается, что магнитные бури влияют на метеозависимых людей – они сталкиваются с перепадами настроения, ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний. Самыми частыми жалобами становятся головокружение, боль в суставах и скачки артериального давления.