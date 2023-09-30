30.09.2023

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Минцифры: Ким покинул должность замглавы по семейным обстоятельствам

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким. Архивное фото

Дмитрий Ким покинул должность замглавы Минцифры РФ по семейным обстоятельствам, говорится в сообщении министерства.

Ранее в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов появилось распоряжение правительства об освобождении Дмитрия Кима от должности по собственному желанию.

“Председателем Правительства М.В. Мишустиным подписано распоряжение об освобождении от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Дмитрий Матвеевич Ким уходит по семейным обстоятельствам”, – говорится в сообщении.

Дмитрий Ким занимал должность замглавы Минцифры с 2021 года, он координировал работу министерства на различных направлениях отрасли связи – от регулирования рынка телекоммуникаций до развития новых сервисов и перспективных технологий. До этого он работал на разных должностях в “Ростелекоме”.

“Я благодарен команде Минцифры, с которой мы осуществили столько важнейших проектов — проложили оптоволокно на Чукотку, подключили к интернету все российские школы, разработали стратегию развития до 2035 года. Ценю вклад всех коллег и желаю им успехов в дальнейшей работе”, – комментирует Ким.

Взято отсюда
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