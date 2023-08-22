Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры

Руководитель фракции “Справедливая Россия” Сергей Миронов. Архивное фото

Глава партии “Справедливая Россия – За правду” Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что видит будущее России как “СССР 2.0” – Социалистическая Суверенная Справедливая Россия, он назвал эту программу “абсолютно реальным путем в будущее”, пояснив каждое из составляющих ее название понятий.

“Если образ будущего нашей страны свести к емкой формуле, то я бы описал его как “СССР 2.0” – Социалистическая Суверенная Справедливая Россия… “СССР -2.0″ не только и столько образ будущего, сколько дорожная карта, программа действий, которую наша партия реализует. Это тщательно продуманный и абсолютно реальный путь движения страны в будущее, путь возвращения страны в число лидирующих стран мира”, – сказал он.

По словам Миронова, Россия “социалистическая”, потому что основной принцип социализма – от каждого по способностям, каждому по труду. «”Убежден, что более эффективной модели никто еще не придумал… Мы за адекватное вознаграждение за результаты труда, которые отвечают реальному вкладу человека в общий результат”, – отметил лидер эсеров.

Он добавил, что это стимулирует производительность, ответственное отношение к работе. «”Суверенная Россия”, объяснил Миронов, потому что ” только подлинный суверенитет позволит защитить свободу и целостность страны”. “Только суверенитет позволит нашей стране совершить ускоренный модернизационный рывок”, – добавил он.

По мнению политика, суверенитет – это национализация элит, замена Болонской системы новой, это также технологический суверенитет и независимая научная политика.

Тезис “Справедливая Россия”, по словам Миронова, заключается в “исконно русской национальной идее”. “Справедливость – еще и политическая конкуренция, усиление роли представительной демократии, развитие коммуникаций между властями и обществом”, – отметил он.

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