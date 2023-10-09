Руководитель фракции “Справедливая Россия – За правду” в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото

Председатель партии “Справедливая Россия – За правду” Сергей Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников, чтобы отслеживать, насколько их деятельность полезна, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «”Для нас я бы предложил разработать социальный рейтинг для чиновников – насколько их деятельность полезна для общества и государства. Если студенты возьмутся за такую задачу, это будет здорово!” – заявил Миронов.

Депутат подчеркнул, что сомневается в целесообразности внедрения систем социального мониторинга в России для простых граждан, отметив, что подобный рейтинг существует в Китае, но там он действует в первую очередь применительно к коммерческим предприятиям.

“Хочу подчеркнуть, что в Китае нет единой системы социального ранжирования населения. Это миф, растиражированный западными и отечественными массмедиа. Может быть, когда-то наши соседи к этому придут – для этого есть и технологические, и ментальные предпосылки. В конце концов, в рамках подобной модели китайское общество развивалось не одно тысячелетие. Но это точно не для России”, – написал Миронов.

Ранее “Коммерсант” сообщил, что РГСУ подтвердил разработку экспериментальной платформы “Мы”, которая сможет формировать социальный рейтинг для россиян на основе различных параметров.

новости Алтайский

Взято отсюда

Источник