Пользователи недовольны уровнем игры Пересильд

Актрису Анну Пересильд, сыгравшую Айгуль в сериале «Слово пацана» (18+), затравили в соцсетях. Пользователи активно обсуждают актерскую игру девочки. Поводом стала новая роль Ани в сериале «Нежность». Под публикацией в официальном аккаунте онлайн-кинотеатра множество комментариев: кто-то встает на защиту юной актрисы, пока другие негодуют, почему ее вообще берут в какие-то проекты.

Второй сезон сериала «Нежность» вышел в начале января. К слову, в нём сыграла не только Анна, но и ее мама — актриса Юлия Пересильд. На волне популярности «Слова пацана» зрителей из всего звездного состава больше привлекает Пересильд-младшая. Новая героиня во многом отличается от маленькой школьницы Айгуль из сериала о казанских группировках. Здесь она — бунтующий подросток Агата, дочка главного героя, роль которого исполнил Евгений Цыганов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Пользователи обращают внимание не только на мимику, но и на речь девочки. У них складывается ощущение, что актерская игра Анны больше подходит для театров, нежели кино. Также отмечают плохую артикуляцию: ничего из того, что говорит героиня, невозможно понять без субтитров.

— Молчать ей шло больше. Не было видно, что нет таланта играть.

— Почему она разговаривает как в спектакле?

— У нее очень плохо с артикуляцией. Но это не проблема, когда есть Учитель, — шутят комментаторы, намекая на отца девочки — режиссера Алексея Учителя.

Среди недовольства можно найти и позитивные комментарии. Зрители не видят изъянов в актерской игре Анны Пересильд и предполагают, что шквал негатива связан с высказываниями коллеги по цеху Анны Никиты Кологривого. Они пишут, что для юной актрисы это только начало, и в будущем ее игра станет еще лучше.

— После того, как Кологривый сказал, что все играть не умеют — как приговор подписал.

— А мне она нравится! Натуральная, красивая и молодая. Всё только начинается.

— Если девочке нравится играть в кино, то что плохого?

Конечно, не всем удалось отойти от сериала «Слово пацана». Тем более предполагалось, что сериал покажут на канале НТВ и начнется его очередная волна популярности. Комментаторы шутят, что Айгуль всё-таки жива, просто теперь она оторва в другом городе, которая делает татуировки. Предположения о возможной татуировке простые: героиня наколет себе лицо возлюбленного из сериала Жоры Крыжовникова — Маратика.

— Это Айгуль?

— Марата хочешь наколоть?

— Так она жива или нет? Ничего не понимаю уже.

К слову, одна из самых популярных работ Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) появится в эфире НТВ, но точные сроки куда-то исчезли со всех ресурсов канала.

Предварительно телепремьеру ставили на 22 января 2024 года. Сейчас на официальном сайте телеканала на всех материалах, посвященных этому проекту, вместо даты стоит простая надпись «скоро». Однако если присмотреться к одному из видеороликов на сайте, то можно заметить в углу маленькую дату — полночь 29 января 2024 года. Возможно, именно на эту дату перенесли премьеру сериала.

О том, в какие дни и в какое время суток будут показаны эпизоды, НТВ не оглашал. Упоминаний о сериале нет и в официальном паблике телеканала во «ВКонтакте». Неизвестно и то, каким изменениям подвергнется сериал (и подвергнется ли он им вообще).

Недавно Анна Пересильд дала свое первое большое интервью, где рассказала обо всех деталях работы над сериалом «Слово пацана». Ранее мы отдельно писали о биографии юной актрисы, ее детстве и прошлых экранных работах.

Также есть профайлы на других актеров нашумевшего проекта: Адидас-младший Маратик, интеллигентный (поначалу) подросток Пальто, правая рука Вовы Адидаса Турбо, бывший лидер группировки «Универсамовские» Кащей, юный группировщик Зима, запавший многим в душу Ералаш и дама сердца Андрея Пальто милиционерша Ирина.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Взято Источник

19.01.2024