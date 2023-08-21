Молдавского посла вызвали в российский МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Москва закрывает въезд нескольким официальным лицами из Молдавии в качестве ответа на решение Кишинева сократить численность сотрудников российских загранучреждений. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

По данным ведомства, 18 августа в МИД России был вызван посол Республики Молдова Лилиан Дарий, ему был заявлен протест в связи с “ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии”.

Министерство отметило, что этот шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений и является недружественным.«”Лилиану Дарию сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова”, – говорится в заявлении МИД РФ.

В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция министерства последовала после появления так называемого “расследования” о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о “шпионаже” был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.

В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.

Взято отсюда

Источник