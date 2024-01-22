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Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

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Премьера состоится в начале марта

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

Молодежный театр Алтая готовит постановку по повести Железнякова «Чучело». Команда уже представила эскизы костюмов и декораций, а инсценировку эксклюзивно для МТА написала драматург Екатерина Гузёма. Премьера состоится 1 и 2 марта 2024 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Главная идея постановки: нападки на выделяющихся из толпы людей никуда не делись, и современные школьники продолжают сталкиваться с травлей. Судя по подготовке, спектакль должен быть масштабным и запоминающимся. Его ставит режиссер Игорь Лебедев, известный барнаульцам «Сказом о немецком королевиче».

В команде трудятся художники Иван Мальгин и Елена Чиркова. Позже к ним присоединится художник по свету Дмитрий Зименко.

Взято Источник
22.01.2024

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