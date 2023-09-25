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“Мощное возмездие”. В США раскрыли, что Россия устроила Киеву

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс “Кинжал”. Архивное фото

Российская армия наносит мощные удары по Украине после ракетных атак ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.«”Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы “бьет Россию в самое сердце”. Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью”, — отметил эксперт.

По его мнению, действия ВСУ могут привести к тому, что здание генерального штаба в Киеве будет полностью снесено.

Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять снарядов. В результате инцидента было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.

Как считает бывший американский разведчик Скотт Риттер, украинским войскам помогли системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса. В частности, во время атаки в воздух подняли американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon.

Взято отсюда
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