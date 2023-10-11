Это пилотный проект национальной курортной ассоциации, площадкой для которого выбраны санатории холдинга «Курорт Белокуриха».

И ждут здесь, прежде всего, здоровых пациентов. Примечательно ещё и то, что в оздоровлении намерены помогать учёные нашего Аграрного университета. Что такое превентивная медицина – не сложно объяснить на примере курортного лечения. Сюда приезжают на реабилитацию, то есть поддержать организм после острой фазы болезни. То же самое делает и превентивная медицина, но на этапе, когда болезни ещё нет. То есть к врачу должен прийти, по современным меркам, здоровый человек. Утомляемость, плохое настроение, проблемы со сном могут говорить о дефиците витаминов, минералов, гормональном сбое, накопленных токсинах. Это предболезнь, найти которую и должен превентолог. В его арсенале и привычная диагностика, и специфические методы. А дальше – лечение. И классическое санаторное, но, по большей части, пациенту порекомендуют изменить образ жизни: подберут активность (прогулки, спорт). Через специальное приложение, он в течение года будет общаться с доктором (сообщать о переменах самочувствия, сбрасывать результаты анализов). И, конечно, человеку пропишут персональную диету. Кстати, поголовье сельхозпредприятия «Алтайские луга» – тоже, своего рода, пациенты. Предприятие, которое поставляет продукты ресторанам санаториев, стало объектом исследования учёных Алтайского аграрного университета. Животных тоже комплексно обследуют и подберут для них оптимальный рацион питания, условия содержания. И это – тоже часть превентивной медицины. Проверили ученые уже и зерновые культуры, и овощи, которые выращивают на алтайских лугах. В планах – получить сертификат органической продукции, то есть выращенной без химии и удобрений. И ещё один научный факт – здоровье человека, говорят врачи всего на 20% генетика. Остальные 80% – питание и образ жизни.

Николай Потешкин

Взято отсюда

Горняк22