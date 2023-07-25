На Алтае погиб 41-летний турист, сорвавшись со скалистого берега

22 июля в Республике Алтай погиб турист из Новосибирска. Об этом сообщает региональное управление МЧС. ЧП произошло в шести километрах от села Чемал. 41-летний мужчина оступился с береговой линии реки Катунь. Полицейские обнаружили туриста, который уже не подвал признаков жизни.

Спасатели призывают жителей и гостей региона быть осторожными, соблюдать элементарные правила безопасного поведения у воды. Также стоит задуматься любителям экстремальных селфи, что любят запечатлеть свой образ где-нибудь на краю обрыва.