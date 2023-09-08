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На Алтае водитель отправится в колонию за езду в наркотическом опьянении

ГОРНЯК2201 mins

Он проведет за решеткой полгода Анна Перевощикова

Водителя приговорили к реальному сроку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае поймали водителя в наркотическом опьянении. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, он сел в таком состоянии за руль и был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Мужчина ранее был судим за езду в нетрезвом виде и вновь решился на преступление. Алкотестер следов алкоголя не выявил, но у правоохранителей появились сомнения касаемо его состояния. Пройти химико-токсикологическое обследование в больнице он отказался.

Инспекторы, понятые и врач дали свои показания на суде. Кроме того, из патрульной машины изъяли видеозапись, на которой мужчина по дороге в больнице признался, что курил коноплю. Его вину доказали.

– Водитель в судебном заседании утверждал, что сдать биологический материал на химико-токсикологическое исследование не мог по физиологическим причинам, а кровь ему сдать не предложили, – отметили в ведомстве.

В итоге его приговорили к шести месяцам в колонии-поселении и лишили водительских прав на три года. Он пытался обжаловать приговор, но не смог.

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