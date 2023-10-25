На Дальнем Востоке произошло два землетрясения

У Камчатки и Курил произошли два землетрясения магнитудой около пяти баллов

«Новости Камчатки»‘ class=”item-image” >

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов, другое, магнитудой 4,9 баллов, случилось в акватории Тихого океана в 195 километрах юго-западнее Усть-Камчатска. Такие данные приводят Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» и камчатское управление МЧС.

«177 километров от Северо-Курильска. Расстояние от Петропавловска-Камчатского 492 километра, глубина 79,3 километра, магнитуда 4,8», — говорится в сообщении о сейсмособытии.

Уточняется, что землетрясение произошло в 01:02 по московскому времени.

По информации главного управления МЧС по Камчатскому краю, ночью 25 октября в другой точке в акватории Тихого океана на глубине 128 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр пришелся на точку в 195 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск.

Как сообщалось ранее, в двух школах в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, были отменены из-за пеплопада, вызванного извержением вулканов Ключевской и Безымянный.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.

Горняк22



Источник