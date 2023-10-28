На Украине сообщили о нескольких взрывах в городе Херсон
Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил о нескольких взрывах в Херсоне
Несколько взрывов произошло в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочков в своем Telegram-канале.
«В Херсоне прогремели несколько взрывов», — написал он.
Согласно информации главы ГВА, удар пришелся с левого берега ударил, взрывы зафиксированы в центральной части города.
«Есть разрушения в частном секторе», — отметил Мрочко.
По его словам, информация о пострадавших сейчас уточняется, всем людям рекомендуется оставаться в безопасных местах и соблюдать осторожность.
Некоторое время назад на Украине сообщили о взрывах в Днепре и Одесской области.
10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.
горняк
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