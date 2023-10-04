04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

Набрало мощные обороты. На Западе раскрыли, что началось в ЕС из-за Украины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

РИА Новости. В западных странах все больше задумываются о том, чтобы прекратить так интенсивно снабжать Украину деньгами и оружием для ведения военных действий, пишет журналистка The Guardian Габи Хинслифф.«”Идея о том, что мы не можем позволить себе продолжать поддерживать Украину, мощно набирает обороты”, — говорится в статье.

По словам Хинслифф, между европейскими странами и Украиной состоялся равноценный обмен, поскольку у них было желание противостоять России военным путем, но без риска для собственных военнослужащих. По этой причине руководство западных государств достало свои чековые книжки и профинансировало участие Украины в военном конфликте, отметила журналистка.

Как считает Хинслифф, это была негласная сделка с Киевом, но теперь она, по-видимому, может начать разваливаться, поскольку времена становятся все более сложными.

“Конечно, мы могли бы стерпеть одну зиму с растущей стоимостью газа, если бы это была цена, которую нужно было заплатить за мир в Европе. Но теперь нас ждет вторая такая зима”, —резюмировала она.

Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. В связи с началом нового финансового года 1 октября, для выделения ассигнований требуется решение законодателей. Госдепу также пришлось заморозить долгосрочные контрактные проекты с Киевом из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи. Кроме того, в Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе, принятый главой Белого дома Джо Байденом 9 мая 2022 года для поставок оружия ВСУ.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости