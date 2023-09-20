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Началась рассылка уведомлений об уплате налогов за 2022 год - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Началась рассылка уведомлений об уплате налогов за 2022 год

ГОРНЯК2201 mins

В Алтайском крае стартовала ежегодная рассылка сводных уведомлений на уплату НДФЛ, налогов на землю, транспорт и имущество физических лиц.

Их получают те, у кого общая сумма налогов превышает 100 рублей. Всего в крае таких жителей будет около 1,2 млн. Те, у кого в личном кабинете значится переплата по налогам, уведомление не получат. Оплата произойдёт автоматически. Порядка 60% уведомлений будут направлены по почте заказным письмом, 40% будут загружены в личные кабинеты граждан на портале ФНС, а также на госуслугах при наличии их согласия или в мобильных приложениях банков, предоставляющих такой сервис. Срок уплаты имущественных налогов – не позднее 1 декабря. Если до 1 ноября уведомление на уплату не поступит, налогоплательщикам рекомендуют самим обратиться в инспекцию через личный кабинет налогоплательщика, через электронный сервис «Обратиться в ФНС России» или прийти лично.

Анастасия Соловьёва

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