Юрий Соломин хотел упокоиться рядом с женой — и его последнее желание было выполнено

11 января ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Последние 35 лет своей жизни он руководил Государственным академическим Малым театром. В последний путь его проводили в Москве 15 января: Юрий Мефодьевич, согласно своей воле, был похоронен рядом с женой Ольгой, которая покинула этот мир несколькими годами ранее. Наши коллеги из MSK1.RU решили напомнить вам эту красивую историю любви длиной в жизнь: супруги были вместе более 60 лет.

Иногда нужно опоздать, чтобы встретить свою любовь

Юрий Соломин познакомился со своей будущей женой еще в Щепкинском училище, куда поступил в начале 1950-х годов. Судьбоносная встреча случилась из-за опоздания Ольги на лекцию: когда она пришла, свободное место было только с самого края, рядом с Юрием. С тех пор молодые не расставались: Ольга заняла не только место на занятии, но и место в его сердце на всю жизнь.

— У нее была коса, подобных которой я больше не видел ни у кого, — вспоминал потом этот момент Юрий Соломин.

Тогда у молодого Юрия было катастрофически мало денег: он не мог позволить себе подарить возлюбленной букет цветов, а обрывать клумбы ему мешало воспитание.

— Когда я ухаживал за Ольгой, то цветов ей не дарил — они стоили дорого, а денег у студентов не бывает. Можно, конечно, сорвать с клумбы, но по характеру я не такой человек. Я даже никогда не мог пройти по газону. Так что в лучшем случае я мог преподнести ей какой-нибудь бутерброд, — рассказывал как-то Юрий Мефодьевич.

«Хождение по мукам», или рай в шалаше

На четвертом курсе обучения молодые решили пожениться. Денег, по воспоминаниям Соломина, у него не хватало, поэтому будущие супруги просто расписались в столичном ЗАГСе, а потом отправились вдвоем в кафе, чтобы отметить это событие. Даже кольца у них появились многим позже — когда Юрий и Ольга стали работать в театре.

После окончания училища супругов распределили в разные театры: Юрий стал служить в Малом театре, а Ольга — в ТЮЗе. Собственного угла в столице у них не было, им приходилось снимать жилье поскромнее, чтобы актерской зарплаты хватало на жизнь.

— Даже когда у нас не было своего жилья, мы подбирали на улице кошек и собак. Мы их растили, а потом пристраивали к хорошим людям, — вспоминал как-то актер.

В период съема жилья супруги готовы были «сдаться» и уехать в Воронеж, где им обещали служебную квартиру, но руководитель Малого театра пообещал, что «всё будет». Вскоре у них появилось место в общежитие. Супружескую кровать от двух соседей отделяла только театральная ширма.

Позже Юрий и Ольга переселились в крохотную, но отдельную комнатку на Арбате. Условия оставляли желать лучшего, но это была победа — свой уголок! Именно в этой комнатке на Арбате семья Соломиных пополнилась еще одним человеком: у них родилась дочь Даша.

Дочка, внучка и дача с дворнягами

Ради дочери Ольга оставила карьеру в театре. В воспитание Даши она вложила всю душу. Дочь пошла по стопам своих творческих родителей и окончила консерваторию. Сейчас она преподает в Лондоне, а 32-летняя внучка Соломина, Александра, тоже пианистка, воспитывает двоих сыновей — правнуков актера — Федора и Юрия.

Позже, освоившись с ролью матери, Ольга Соломина стала преподавать актерское мастерство в родном Щепкинском училище. Она, как и Юрий, нашла себя в роли педагога — и с удовольствием передавала свои знания другим.

Несмотря на трудности, в доме всегда царила любовь. От пережитых лишений их любовь становилась только крепче. Юрий признавался, что за всю жизнь ни разу не ссорился со своей женой: не было никакой нужды ругаться, ведь она во всём его поддерживала. Споры в их семье касались только методик преподавания актерского искусства.

Никогда супруги не кичились ни именем, ни благосостоянием, которого они достигли, испытав лишения. «Роскошному» отдыху Юрий всегда предпочитал поездку на дачу к своим спасенным дворняжкам:

— На даче живут у меня по 10–12 лет собаки и кошки. Хорошее место. Там их кормят. Чтобы отдохнуть, я всегда еду на дачу. Не в Крым или за границу, мне достаточно на несколько дней к своим «ребятам». Как они меня встречают! Столько радости, и лая, и визга, и лизания, — делился Юрий Соломин в одном из своих интервью.

Верность с большой буквы

Юрий Соломин, поступив на службу в Малый театр в 1957 году, ни разу не изменил ему, продолжая работать там до самой кончины, только уже в роли режиссера и художественного руководителя. Юрий Мефодьевич не сменил ни театр, ни любимую женщину — вместе они прожили 62 года.

В мае 2019 года Ольга ушла из жизни. Для актера смерть любимой стала настоящей трагедией. После утраты супруги он замкнулся в себе, и это сильно отразилось на его здоровье. В январе этого года актер, как рассказывают близкие друзья, ушел во сне.

Последней волей Соломина было упокоение рядом с женой — об этом рассказывала директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

Церемония прощания с Юрием Соломиным прошла в Малом театре.

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20.01.2024