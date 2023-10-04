04.10.2023

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«Наполи» Хвичи проигарал «Реалу» в матче Лиги чемпионов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

«Наполи» проиграл на своем поле «Реалу» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Итальянский «Наполи» проиграл мадридскому «Реалу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Неаполе, завершилась со счетом 2:3.

На 19 минуте матча игрок «Наполи» Лео Эстигор открыл счет. Но еще до перерыва Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем вывели «сливочных» вперед. Петр Зелиньски во втором тайме ударом с пенальти восстановил равновесие, но за 12 минут до конца матча Алекс Мерет срезал мяч в собственные ворота, принеся «Реалу» победу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C «Реал» идет на первом месте, набрав шесть очков, «Наполи» с тремя очками занимает второе место. Португальская «Брага» уступает «Наполи» по дополнительным показателям. Немецкий «Унион» располагается на последнем месте, не имея набранных баллов.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Брагой». Матч пройдет 24 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. В это же время «Наполи» на выезде сыграет с «Унионом».

Ранее сообщалось, что тренер «Марселя» бьет своих игроков.

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