«Наполи» Хвичи проигарал «Реалу» в матче Лиги чемпионов

«Наполи» проиграл на своем поле «Реалу» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Итальянский «Наполи» проиграл мадридскому «Реалу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Неаполе, завершилась со счетом 2:3.

На 19 минуте матча игрок «Наполи» Лео Эстигор открыл счет. Но еще до перерыва Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем вывели «сливочных» вперед. Петр Зелиньски во втором тайме ударом с пенальти восстановил равновесие, но за 12 минут до конца матча Алекс Мерет срезал мяч в собственные ворота, принеся «Реалу» победу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C «Реал» идет на первом месте, набрав шесть очков, «Наполи» с тремя очками занимает второе место. Португальская «Брага» уступает «Наполи» по дополнительным показателям. Немецкий «Унион» располагается на последнем месте, не имея набранных баллов.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Брагой». Матч пройдет 24 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. В это же время «Наполи» на выезде сыграет с «Унионом».

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