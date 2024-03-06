Накануне представители звеньев отряда Народной дружины ТОС микрорайонов «Балтийский», «Октябрьский», «Солнечный», «Новосиликатный» провели рейды по информированию своих граждан о том, как не попасть на уловки мошенников.

Акция «Осторожно, мошенники!» проходила с 26 февраля по 4 марта. Общественники общались с гражданами и информировали их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами.

Пожилым людям рассказали, что после тревожных звонков от «родственников» и лжеполицейских с просьбой передать деньги, нужно сразу перезвонить родным и проверить информацию.

В ходе рейда члены народной дружины раздали около 120 информационных памяток с рекомендациями, как не стать жертвой мошенников.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефонам: 02, с мобильного — 102 или 112.

Администрация Индустриального района, Телефон: (3852) 47-23-43, E-mail: pressa@ind.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда