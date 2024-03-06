реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Народные дружинники провели акцию «Осторожно, мошенники!» в Барнауле

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Народные дружинники провели акцию «Осторожно, мошенники!» в Барнауле

Народные дружинники провели акцию «Осторожно, мошенники!» в Барнауле

Народные дружинники провели акцию «Осторожно, мошенники!» в Барнауле

Народные дружинники провели акцию «Осторожно, мошенники!» в Барнауле

Накануне представители звеньев отряда Народной дружины ТОС микрорайонов «Балтийский», «Октябрьский», «Солнечный», «Новосиликатный» провели рейды по информированию своих граждан о том, как не попасть на уловки мошенников.

Акция «Осторожно, мошенники!» проходила с 26 февраля по 4 марта. Общественники общались с гражданами и информировали их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами.

Пожилым людям рассказали, что после тревожных звонков от «родственников» и лжеполицейских с просьбой передать деньги, нужно сразу перезвонить родным и проверить информацию.

В ходе рейда члены народной дружины раздали около 120 информационных памяток с рекомендациями, как не стать жертвой мошенников.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефонам: 02, с мобильного — 102 или 112.

Администрация Индустриального района, Телефон: (3852) 47-23-43, E-mail: pressa@ind.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

По образованию Татьяна Казанина — инженер и закончила направление «технические…

Узнать больше
Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании “Юг Сибири” 1…

Узнать больше

В Барнауле почти за 8 млн рублей продают белоснежный Lexus с двойными стеклами

В объявлении указали, что машина собрана в комплектации 4.5D AT…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp