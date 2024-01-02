В период новогодних праздников дружинники осуществляют дежурство на снежных городках города.

В период праздничных дней представители отряда по Центральному району Народной дружины «Барнаульская» обеспечивают соблюдение общественного порядка на территории района.

Так, с 30 декабря дружинники дежурят на новогодних городках в поселке Южном, Центральном и на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской.

Дежурство на территории района продолжается.

Патрулирование на главной новогодней площадке Ленинского района осуществляется как в дневное, так и вечернее время.

Дружинники обеспечивают общественный порядок, осуществляют контроль за сохранностью светодиодных фигур.

Также дружинники проводят профилактические беседы с лицами, осуществляющими парковку в неположенных местах в непосредственной близости к новогоднему городку.

Дежурства проходят в ежедневном режиме на протяжении всех праздничных дней.

Взято отсюда