Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Народные приметы 20 сентября. Что нельзя делать в Луков день - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Здоровье
В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
Новости Алтай
Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра. 
Новости Алтай
СВО
Барнаулец пытался отравить мобилизованных
Новости Горняк
Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом
Здоровье
Новости Алтай
Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
Бизнес
Новости Горняк
В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай988 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество278 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

Народные приметы 20 сентября. Что нельзя делать в Луков день

ГОРНЯК2201 mins

Фото: pixabay.com

В Луков день на Руси старались не вспоминать об усопших, не ставить обувь на столы и стулья, а также не хвалиться своим благополучием

Православная церковь чтит 20 сентября память святых мучеников Созонта и игумена Спасской обители Луки Глубокореченского. В народе дату называли просто “Луковым днем”.

Что нельзя делать 20 сентября

Народные поверья запрещали вспоминать о покойных. Считалось, что это может привести к проблемам во множестве сфер.

Нельзя было ставить обувь на стулья или столы. Это предвещало трагедию в доме.

Запрещалось хватиться достатком, здоровьем, везением и другими позитивными качествами.

Женщинам 20 сентября нельзя входить в дом последними. Это должен сделать мужчина.

Народные приметы на 20 сентября

Если на уродившихся луковицах много шелухи, это примета морозной зимы, пишет “МК”.

Птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой.

Если появились опята, то лето кончилось.

Если журавли летят медленно и высоко и курлычут – осень будет холодной.

Добавить комментарий

Похожие новости