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Народные приметы 27 июля. Что нельзя делать на Акилу Соломенного

редактор01 mins

Фото: pixabay.com

Согласно наблюдениям, с этого дня лето делает поворот на осень – в лесу идут грибы, желтеют первые листья. Но лето и природа все еще “в расцвете сил”

В православной церкви 27 июля чтят память апостола от 70-ти Акилы. Он проповедовал христианство и закончил жизнь как мученик. В народе его прозвали “соломенным” и “полевиком”. Крестьяне к этому дню завершали жатву.

Что нельзя делать 27 июля

  • Нельзя спать под деревьями (начинается период гроз, это опасно).

  • Запрещено в этот день подсчитывать запасы.

  • Не стоит надевать темные вещи.

  • Нельзя надолго открывать окна и двери настежь.

    • Народные приметы на 27 июля

    Если солнце на восходе спряталось в облака, пойдут дожди.

    Солнечный день – к теплой осени.

    Если чайки плавают в реках и прудах, можно надеяться, что распогодится.

    Сегодня дождь пошёл – вся неделя выдастся дождливой.

    Края кучевых облаков нечёткие – погода испортится.

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