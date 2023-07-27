Народные приметы 27 июля. Что нельзя делать на Акилу Соломенного
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Согласно наблюдениям, с этого дня лето делает поворот на осень – в лесу идут грибы, желтеют первые листья. Но лето и природа все еще “в расцвете сил”
В православной церкви 27 июля чтят память апостола от 70-ти Акилы. Он проповедовал христианство и закончил жизнь как мученик. В народе его прозвали “соломенным” и “полевиком”. Крестьяне к этому дню завершали жатву.
Что нельзя делать 27 июля
Народные приметы на 27 июля
Если солнце на восходе спряталось в облака, пойдут дожди.
Солнечный день – к теплой осени.
Если чайки плавают в реках и прудах, можно надеяться, что распогодится.
Сегодня дождь пошёл – вся неделя выдастся дождливой.
Края кучевых облаков нечёткие – погода испортится.