08.10.2023

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Народные приметы 8 октября. Что нельзя делать на Сергея Капустника

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Konstantin Kolosov с сайта Pixabay

По правилам, нельзя злиться, ругаться, оскорблять кого-либо, таить обиду и зависть, проявлять гордыню и высокомерие, а также лениться, бездельничать. Все это – к проблемам в делах

Русская православная церковь 8 октября чтит память великого подвижника, святого преподобного Сергия Радонежского. В народе его прозвали “Капустником”, потому что в праздник было принято рубить капусту, и “Курятником”, считая покровителем домашней птицы.

8 октября наши предки обязательно рубили капусту и заготавливали ее на зиму. Засолкой занимались всей семьей: дети чистили овощи, а взрослые их резали.

Что нельзя делать 8 октября

По поверьям, день Сергея Капустника необходимо провести смиренно, без суеты и ссор. Запрещалось отказывать в помощи в добрых делах.

Люди старались избегать нецензурной ругани и негативных мыслей и поступков. А также не подбирали найденные на земле вещи: по приметам, они не могли принести ничего хорошего.

Народные приметы 8 октября

  • Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.
  • Если снег в этот день сухой, то лето будет хорошим.
  • Толстый пласт снега на сырой земле означает хороший урожай в следующем году.
  • На Сергея Капустника ясно и тепло – погода будет хорошей еще три недели.

    • Взято отсюда
    город горняк

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