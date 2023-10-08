Народные приметы 8 октября. Что нельзя делать на Сергея Капустника
Фото: Konstantin Kolosov с сайта Pixabay
По правилам, нельзя злиться, ругаться, оскорблять кого-либо, таить обиду и зависть, проявлять гордыню и высокомерие, а также лениться, бездельничать. Все это – к проблемам в делах
Русская православная церковь 8 октября чтит память великого подвижника, святого преподобного Сергия Радонежского. В народе его прозвали “Капустником”, потому что в праздник было принято рубить капусту, и “Курятником”, считая покровителем домашней птицы.
8 октября наши предки обязательно рубили капусту и заготавливали ее на зиму. Засолкой занимались всей семьей: дети чистили овощи, а взрослые их резали.
Что нельзя делать 8 октября
По поверьям, день Сергея Капустника необходимо провести смиренно, без суеты и ссор. Запрещалось отказывать в помощи в добрых делах.
Люди старались избегать нецензурной ругани и негативных мыслей и поступков. А также не подбирали найденные на земле вещи: по приметам, они не могли принести ничего хорошего.
Народные приметы 8 октября
Взято отсюда
город горняк