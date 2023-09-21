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Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу - ГОРНЯК22
21.09.2023

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Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу

ГОРНЯК2201 mins

Артем Жога. Архивное фото

В Донецке прошла первая сессия вновь избранного Народного совета ДНР, она выбрала председателя регионального парламента, его заместителей и глав комитетов, сообщили РИА Новости во фракции ЛДПР.

“Сессия только что состоялась. Председателем избран (Артем) Жога”, – сообщили во фракции.

Артем Жога является командиром батальона “Спарта”, на выборах он входил в первую тройку списка “Единой России”.

Первым заместителем председателя избран единоросс Сергей Прокопенко, также избраны три заместителя – от фракций ЛДПР, КПРФ и “Новых людей”. Кроме того, избраны главы 17 различных комитетов Народного совета.

Выборы состоялись 10 сентября, это были первые выборы в регионе по российским законам. Было избрано 90 депутатов.

Взято отсюда
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