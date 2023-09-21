Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу - ГОРНЯК22

Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу
Артем Жога. Архивное фото
В Донецке прошла первая сессия вновь избранного Народного совета ДНР, она выбрала председателя регионального парламента, его заместителей и глав комитетов, сообщили РИА Новости во фракции ЛДПР.
“Сессия только что состоялась. Председателем избран (Артем) Жога”, – сообщили во фракции.
Артем Жога является командиром батальона “Спарта”, на выборах он входил в первую тройку списка “Единой России”.
Первым заместителем председателя избран единоросс Сергей Прокопенко, также избраны три заместителя – от фракций ЛДПР, КПРФ и “Новых людей”. Кроме того, избраны главы 17 различных комитетов Народного совета.
Выборы состоялись 10 сентября, это были первые выборы в регионе по российским законам. Было избрано 90 депутатов.
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