“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Читатели турецкого издания Haber7 высоко оценили заявление президента России Владимира Путина, что в случае агрессии Запада против Москвы это будет “совсем другая война”.«”Россия говорит: “Не злите нас, мы всех вас снесем за одну ночь”. Это предупреждение в адрес США. Никто не издает ни звука. Еще немного — и всех вас сотрут с лица земли”, — поделился мнением пользователь.

“Путин, ты действительно крут! Единственное отличие от нас — не мусульманин, но лично я поздравляю тебя”, — написал участник дискуссии.

“В нынешней атмосфере мы всем сердцем с тобой, Путин”, — заявил еще один читатель.

“Господин Путин, на мой взгляд, вам нужно сделать все возможное, чтобы сформировать военный союз с Турцией. Вместе с Турцией вы станете величайшей державой мира как в экономическом, так и в военном отношениях”, — убежден участник беседы.

“Молодец, Путин, я тебя люблю, ты единственный в мире лидер, который бросает вызов США-убийце и его лакею-убийце — ЕС, единственный лидер, который говорит США и ЕС: “Вперед, если ты мужчина”. Браво!” — резюмировали в комментариях.

Ранее Путин отметил, что рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, которые тоже являются ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями. Как подчеркнул президент, Москва желает мира, но если Запад хочет вооруженного конфликта с ней, то это будет уже “совсем другая война”, не похожая на специальную военную операцию.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

новости горняк

Взято отсюда

Источник