28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Некоторые категории россиян начнут получать повышенные пенсии с ноября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Доцент Иванова-Швец рассказала о весомым надбавках к пенсии с 1 ноября

С 1 ноября несколько категорий россиян начнут получать повышенные пенсионные выплаты. Особо выгодные надбавки получат пенсионеры, достигшие недавно 80-летнего возраста, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова, в беседе с агентством «Прайм».

Ежемесячно таким пожилым гражданам будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере, что составит 15 134,66 рублей. Кроме того, дополнительные надбавки получат члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности.

Как отметила Людмила Иванова-Швец, размер пенсионных выплат зависит от трудового стажа, среднемесячной зарплаты и взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд. Для шахтеров дополнительная надбавка может составлять от 3,5 до 5,5 тысяч рублей.

Также пенсия будет повышена для тех, кто работал в условиях Крайнего Севера (с увеличением фиксированной части на 50 процентов) и для приравненных к ним категорий (на 30 процентов). При переезде в другой регион размер доплаты не изменится, пояснила экономист.

Кроме того, возможно увеличение пенсии с учетом районного коэффициента, где доплата будет зависеть от региона. Выбор остается за пенсионером, заключила Иванова-Швец.

Ранее Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона о повышении уровня пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года. Решение об увеличении пенсий по возрасту на 7,5 процента затронет 32 миллиона граждан страны.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

Горняк22

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости