Неприятные впечатления и конкуренция: астропрогноз на неделю со 2 по 8 октября

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На этой неделе Близнецов ждет шанс проявить свой темперамент, Львов – благоприятные начинания, а Стрельцов – фортуна удачи

Профессиональный барнаульский астролог Светлана Коноплёва рассказала “Толку”, что ждет каждый знак зодиака на неделе со 2 по 8 октября.

Овен

Овнов на этой неделе ждет испытание отношений на прочность. Постарайтесь сбалансировать семью и карьеру, материальное и духовное. Важно уделить внимание обеим сферам жизни.

Телец

Для Тельцов актуальной станет фраза: “Что посеешь, то и пожнешь”. Неделя будет направлена на решение материальных вопросов и возврата долгов. Рекомендуется быть честным по отношению к окружающим и поддерживать дружеские отношения.

Близнецы

У Близнецов будет шанс заняться любовными вопросами и проявить свой бурный темперамент. Но будьте избирательны. Есть риск получить неприятные впечатления на много лет вперед.

Отношения. Любовь Фото: unsplash.com Рак

Для Раков настал звездный час. Блистайте, но используйте свое положение с умом. Астролог советует быть проще эмоционально и не обращать внимания на мелочи.

Лев

Неделя Львов пройдет под эгидой успеха в деловой сфере. Благоприятны любые начинания. Не забывайте согласовывать ваши планы с партнерами по бизнесу и по жизни для поддержания доверительных отношений.

Дева

Девам придется столкнуться с моментами конкуренции в работе и карьере. Проявив гибкость и дипломатичность, вы сможете добиться успеха.

Конфликт. Ссора Фото: pexels.com Весы

Весам предстоит упрочить партнерские отношения на весь последующий год. Если вас все устраивает, следует оставить это, как есть. Манипулирование в отношениях противопоказано.

Скорпион

Скорпионам придется работать на два фронта – и на семью, и на карьеру. Но у представителей знака достаточно мудрости, чтобы с этим справиться. Рекомендация недели – не навязывать свое мнение окружающим.

Стрелец

Стрельцам улыбнется фортуна. Перед обаянием представителей знака не сможет устоять никто. Омрачить радость может только ваше чувство вины. Астролог рекомендует расслабиться и плыть по течению. Время все само расставит по местам.

Мужчина. Смартфон Фото: Shutterstock Козерог

Козерогам необходимо сменить тактику и отказаться от желания кому-то что-то навязывать. Ваш профессионализм сам скажет все о вас. Держите себя достойно.

Водолей

Водолеям нужно обратить внимание на свои энергетические ресурсы, они не безграничны. Распределяйте силы, иначе есть риск подорвать здоровье. Ничего не делайте в ущерб себе.

Рыбы

Рыбы сосредоточат внимание на материальных благах и могут пропустить какие-то важные подсказки и кармические ситуации. Астролог советует быть внимательнее.

Взято отсюда

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