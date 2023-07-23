Ни засухи, ни жуков! Поздравления с Днем дачника в стихах и прозе

Фото: unsplash.com

День дачника – праздник неофициальный, но любимый многими. Поездка на дачу для россиян – практически ритуал. Там и отдыхают, и работают

День дачника отмечают 23 июля. “Толк” подготовил подборку приятных поздравлений с Днем дачника в стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать близких добрыми словами.

Поздравления в День дачника 2023 в стихах

Радость наша и удача – Это ты, конечно, – дача! Здоровья, счастья и любви! С Днем дачника и праздником всей Земли!

Выходит, жизнь твоя – удачная, Все потому, что она – дачная. Пусть солнце дарит вам улыбки, И счастье будет пусть в избытке!

О дача! Сколько в этом звуке “Копай”, “Окучивай”, “Сажай”, “Пропалывай”. И боль разлуки, Когда не вызрел урожай.

Ты фанат лопат и грядок. Лишь на улице теплеет, Захватив ведро рассады, К даче ты спешишь скорее. Я в День дачника желаю, Чтобы всё росло отлично, И богатых урожаев, И везенья в жизни личной!

Дача. Огород. Полив Фото: unsplash.com Поздравления с Днем дачника в прозе

В твой праздник я желаю, чтобы расцветали не только цветы на твоих клумбах, но и вечно цвела от счастья твоя душа! Пускай любимое дело приносит тебе отличные урожаи и хороший доход! Пусть удача будет твоей верной спутницей, чтобы всё задуманное исполнялось! Живи, люби, дыши и наслаждайся!

Поздравляю с праздником, дачник! Желаю пышной рассады, ароматных цветов, вкусных шашлыков, бронзового загара, крепкой лопаты, рыхлой земли, добротного урожая и хорошей компании друзей!

С Днем дачника! Желаю, чтобы лопата не натирала мозолей, чтобы жук колорадский не покушался на твою картошку, чтобы ни единой гусенички не было в твоём саду, чтобы солнце сильно не припекало, чтобы дача всегда оставалась отрадой и вдохновением для твоей души. Долгих лет, здоровья и успехов в деятельности на фазенде!

Дача. Садоводство. СНТ Фото: pixabay Поздравления в День дачника 2023 в смс

С Днем дачника! Желаем не знать, что такое боль в спине! Пусть все сорняки исчезнут вместе с вредителями, а труд на даче приносит только удовольствие!

Я хочу пожелать тебе самого главного — почаще бывать на любимой даче. Это и отдых, и здоровье, и отличное настроение. С Днем дачника!

Ты каждый год что-то сеешь — ты в этом дока. Продолжай сеять. Добро и любовь. Всегда и везде. С Днем дачника!