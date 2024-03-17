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Никита Кологривый закатил скандал в Новосибирске

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Актеру не понравилось, как его встретили

17 марта 2024, 11:15164Написать комментарий

Никита Кологривый закатил скандал в Новосибирске

В Новосибирске случился скандал на фан-встрече с Никитой Кологривым. Актер остался очень недоволен площадкой и организаторами мероприятия, о чем честно заявил собравшимся людям.

— Организаторы очень плохие, извините, я вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, — объяснился Кологривый перед фанатами. — Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски относятся к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать всё кино, вот и просирают.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель NGS.RU

Корреспондент портала NGS.RU cвязался с пресс-службой Корпорации развития Новосибирской области, чтобы узнать подробности случившегося, — его уверили, что ситуация уже улажена.

— Случилось недопонимание руководства кинотеатра «Победа» с одним из сотрудников команды актера, но недоразумение было устранено, и Никита вернулся на автограф-сессию к своим поклонникам, — объяснили в пресс-службе.

Это далеко не первый скандал, в который попадает Никита Кологривый. В феврале артист поссорился с ведущим Александром Гордоном на шоу «Закрытый показ» — звезда сериала «Слово пацана» (18+) покинул передачу, едва она успела начаться.

Взято Источник
17.03.2024

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