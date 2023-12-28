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NILETTO, ST, Стас Костюшкин и не только. Кто из знаменитостей пришел на прощание с Дмитрием Красиловым в Москве: фото

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Пухляша из Little Big похоронят в родном Алтайском крае

NILETTO, ST, Стас Костюшкин и не только. Кто из знаменитостей пришел на прощание с Дмитрием Красиловым в Москве: фото

Сегодня, 22 декабря, на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Дмитрием Красиловым — Пухляшом из Little Big. Проводить его в последний путь пришли родители, друзья и коллеги. Всего на прощание пришло около сотни человек. MSK1.RU освещал прощание с Пухляшом в онлайн-репортаже.

Все друзья Красилова пришли на кладбище с цветами, в основном к гробу танцора возлагали красные розы. Попрощались с Дмитрием и знаменитости.

В траурном зале многие произносили трогательные речи. Многие вспоминали необыкновенную доброту Пухляша и его любовь к жизни. NILETTO рассказал, что его команда очень сблизилась с Дмитрием.

— С теплом хочу попрощаться. Дима хотел, чтобы мы улыбались и не грустили, — сказал певец.

К гробу NILETTO принес плюшевого Винни Пуха.

NILETTO, ST, Стас Костюшкин и не только. Кто из знаменитостей пришел на прощание с Дмитрием Красиловым в Москве: фото

На церемонии слова поддержки семье певца высказал рэпер ST. После его речи зал начал аплодировать.

Телеведущая Нелли Ермолаева рассказала, что Дмитрий Красилов всегда был для нее примером. А он, в свою очередь, считал примером ее отношения с мужем. По словам Ермолаевой, Дмитрий очень хотел завести семью.

— Мы с ним дружили три года, Дима был на моей свадьбе и всё время повторял: «Я хочу так же, как вы, хочу семью», — сказала она.

NILETTO, ST, Стас Костюшкин и не только. Кто из знаменитостей пришел на прощание с Дмитрием Красиловым в Москве: фото

NILETTO, ST, Стас Костюшкин и не только. Кто из знаменитостей пришел на прощание с Дмитрием Красиловым в Москве: фото

Попрощаться с Дмитрием Красиловым пришел один из братьев из группы Dabro — Михаил Засидкевич.

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Видео: Гульнара Дахивник / MSK1.RU

На траурной церемонии заметили певца Стаса Костюшкина. Он рассказал Shot, что Пухляш за день до смерти выглядел болезненно и был весь красный от давления. Артисты планировали вместе снять клип, который танцор называл «лучшим подарком на Новый год».

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Видео: Shot / T.me

Подруга Дмитрия Красилова рассказала MSK1.RU о последних днях жизни артиста. По словам девушки, за несколько дней до смерти танцор был в умиротворенном состоянии и не пил. По данным Baza, в крови Красилова нашли алкоголь.

— Никто не ожидал, что он уйдет [из жизни]. Но я видела его 4 декабря, как в белом. Все мы по коктейльчикам засаживали. Там VIP-ложа была, он уже не пил, ничего не хотел. Был какой-то, как ангельский. Прям взгляд такой умиротворенный, — поделилась подруга Красилова.

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Видео: Александр Филиппов / MSK1.RU

Также среди пришедших заметили рэпера Артёма Качера.

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Видео: Гульнара Дахивник / MSK1.RU

Дмитрия Красилова похоронят в субботу, 23 декабря, в Заринске Алтайского края. Это родной город танцора.

Взято Источник
28.12.2023

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