Пухляша из Little Big похоронят в родном Алтайском крае

Сегодня, 22 декабря, на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Дмитрием Красиловым — Пухляшом из Little Big. Проводить его в последний путь пришли родители, друзья и коллеги. Всего на прощание пришло около сотни человек. MSK1.RU освещал прощание с Пухляшом в онлайн-репортаже.

Все друзья Красилова пришли на кладбище с цветами, в основном к гробу танцора возлагали красные розы. Попрощались с Дмитрием и знаменитости.

В траурном зале многие произносили трогательные речи. Многие вспоминали необыкновенную доброту Пухляша и его любовь к жизни. NILETTO рассказал, что его команда очень сблизилась с Дмитрием.

— С теплом хочу попрощаться. Дима хотел, чтобы мы улыбались и не грустили, — сказал певец.

К гробу NILETTO принес плюшевого Винни Пуха.

На церемонии слова поддержки семье певца высказал рэпер ST. После его речи зал начал аплодировать.

Телеведущая Нелли Ермолаева рассказала, что Дмитрий Красилов всегда был для нее примером. А он, в свою очередь, считал примером ее отношения с мужем. По словам Ермолаевой, Дмитрий очень хотел завести семью.

— Мы с ним дружили три года, Дима был на моей свадьбе и всё время повторял: «Я хочу так же, как вы, хочу семью», — сказала она.

Попрощаться с Дмитрием Красиловым пришел один из братьев из группы Dabro — Михаил Засидкевич.

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Видео: Гульнара Дахивник / MSK1.RU

На траурной церемонии заметили певца Стаса Костюшкина. Он рассказал Shot, что Пухляш за день до смерти выглядел болезненно и был весь красный от давления. Артисты планировали вместе снять клип, который танцор называл «лучшим подарком на Новый год».

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Видео: Shot / T.me

Подруга Дмитрия Красилова рассказала MSK1.RU о последних днях жизни артиста. По словам девушки, за несколько дней до смерти танцор был в умиротворенном состоянии и не пил. По данным Baza, в крови Красилова нашли алкоголь.

— Никто не ожидал, что он уйдет [из жизни]. Но я видела его 4 декабря, как в белом. Все мы по коктейльчикам засаживали. Там VIP-ложа была, он уже не пил, ничего не хотел. Был какой-то, как ангельский. Прям взгляд такой умиротворенный, — поделилась подруга Красилова.

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Видео: Александр Филиппов / MSK1.RU

Также среди пришедших заметили рэпера Артёма Качера.

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Видео: Гульнара Дахивник / MSK1.RU

Дмитрия Красилова похоронят в субботу, 23 декабря, в Заринске Алтайского края. Это родной город танцора.

Взято Источник

28.12.2023