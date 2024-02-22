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Обновлённую экспозицию мультимедийной выставки, посвящённую защитникам Отечества, открыли в Барнауле

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Обновлённую экспозицию мультимедийной выставки, посвящённую защитникам Отечества, открыли в Барнауле

Обновлённую экспозицию мультимедийной выставки, посвящённую защитникам Отечества, открыли в Барнауле

Обновлённую экспозицию мультимедийной выставки, посвящённую защитникам Отечества, открыли в Барнауле

Обновлённую экспозицию мультимедийной выставки, посвящённую защитникам Отечества, открыли в Барнауле

Обновлённую экспозицию мультимедийной выставки, посвящённую защитникам Отечества, открыли в Барнауле

В торжественном открытии уникальной выставки «Герои спецоперации» в филиале МФЦ по Центральному району Барнаула приняли участие представители краевых и городских властей, Алтайского краевого Законодательного Собрания и общественных организаций.

К 16 графическим новеллам, которые в прошлом году увидели более 75 тысяч жителей края, добавились ещё восемь. Жизнь и судьба шестерых героев так или иначе связана с Алтайским краем, двое удостоены высокого звания Героя России посмертно.

«Мы представили новые портреты, в том числе героев из Алтайского края, над их созданием трудились художники из Барнаула. Графические новеллы короткие, но они отражают суть каждого подвига. Художники-иллюстраторы донесли смыслы и ценности через яркие образы, доступные детям», — отметила Анастасия Дорош, руководитель арт-резиденции «КОД».

В МФЦ на проспекте Ленина с помощью шлемов виртуальной реальности можно пройтись по выставке, не двигаясь с места, рассмотреть каждый рисунок внимательно и на близком расстоянии. Познакомиться с экспозицией можно также через инфокиоск, используя QR-коды на портретах и печатные материалы — комиксы, кстати, выполнены в очень высоком качестве и по задумке, и по решению. Страницы комиксов рассказывают, как бойцы, рискуя своими жизнями, спасают товарищей, удерживают под авиаударами стратегически важные рубежи.

Напомним, федеральный проект «Герои спецоперации» стартовал в прошлом году и проходит в рамках сотрудничества Министерства образования и Министерства просвещения РФ, Российского общества «Знание» и Центра патриотического воспитания университета «Синергия».

В Алтайском крае партнёром и официальным представителем патриотической выставки является арт-резиденция «КОД», а этот МФЦ единственный в России, где можно увидеть данную экспозицию. В 2024 году к проекту присоединилось региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Жители и гости Барнаула смогут посетить выставку «Герои спецоперации» до 29 марта. Самостоятельно познакомиться с портретами Героев можно в часы работы филиалов МФЦ: все дни, кроме воскресенья, с 8:00 до 17:00. Вход свободный.

Организованные экскурсии по адресу проспект Ленина, 6 будут проводиться 1, 7, 15, 22 и 29 марта в 15:00. Для посещения экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (3852) 35-33-80. По адресу Павловский тракт, 58г организованные экскурсии состоятся 1, 15 и 22 марта в 16:00. Для посещения экскурсии также необходимо предварительно записаться по телефону 8-996-707-73-81.

Фото и материалы:”Вечерний Барнаул”

Взято отсюда

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