15 марта в 8 часов открыли свои двери 273 избирательных участка Барнаула. Их готовность к встрече избирателей традиционно проверяют члены Общественной палаты Барнаула. В первый день общественники объехали 19 УИК в краевой столице.

Посещая участки члены городской общественной палаты интересовались буквально всем: сколько наблюдателей, каких кандидатов, организации или политические партии они представляют. Как выглядит информационное сопровождение избирательной кампании, где размещены видеокамеры, хватает ли освещения, с каким настроением приходят избиратели и многое другое.

– Не могу не сказать о значимости выборов Президента, это политическое событие важно не только для нашей страны, – поделилась Елена Буянкина. член палаты и председатель регионального отделения общественной организации «Ассамблея народов России». – Для нас, общественников, очень важно, чтобы выборы прошли организованно, прозрачно и комфортно для избирателей. Приятно было узнать, что для тех, кто придет голосовать на участок впервые, члены УИК приготовили подарки. Настроение хорошее как у членов участковых комиссий, так и у барнаульцев, всем комфортно.

На некоторых участках уже к 10 утра проголосовали сто и более избирателей. Самыми первыми – представители старшего поколения. Члены УИК №26, расположенной в школе №103, рассказали, что подарили коробку конфет 90-летней избирательнице, пришедшей одной из первых. Ветеран труда ушла домой очень довольная оказанным гостеприимством.

Семья Топовых пришла на избирательный участок №49 с четырехлетними близняшками Оксаной и Олей. Их мама Дарья проголосовала дистанционно, а пока папа Юра расписывался за получение бюллетеня для голосования, девочки с восторгом приняли подарок – красивые воздушные шарики и бегали с ними наперегонки по спортзалу школы.

Восьмилетний Петр Мамченко, учащийся школы №80, важно держался за руку бабушки и на вопрос, за кого пришли голосовать, твердо ответил: «За своего».

– Мы не выполняем контролирующие функции, наша задача – посмотреть, насколько готовы избирательные участки краевой столицы к встрече горожан, которые приходят голосовать за судьбу своей страны и свою собственную судьбу, – подвел итоги первого дня объезда УИК председатель Общественной палаты города Барнаула Борис Черниченко. – Кроме готовности участка мы обращаем внимание на настроение, которое здесь царит. Отмечу, что на некоторых избирательных участках проходит еще одно голосование – за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта. Для нас важно посмотреть не какие территории выбирают горожане, а с каким настроением относятся к этому, понимают ли, что и от их голоса зависит, какая территория Барнаула станет в ближайшем будущем еще краше. Подчеркну, что все избирательные участки полностью готовы к встрече с избирателями, настрой у членов УИК позитивный. Как бывший председатель комитета по образованию не могу не отметить и то, как преобразились городские школы – чистые, аккуратные, обновленные. Просто душа радуется.

Напомним, что 15-17 марта барнаульцы могут принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации.

Фотографии и материалы: “Вечерний Барнаул”

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