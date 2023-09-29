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Около 130 специалистов учреждений культуры Алтайского края побывали на семинаре ЦУР, посвященном ведению госпабликов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Как привлечь новых подписчиков в паблики учреждений культуры, каким языком разговаривать со своим читателем в соцсетях и почему паблик министра культуры Алтайского края Елены Безруковой – образцовый пример работы в интернет-пространстве руководителя крупной госорганизации. Об этом и многом другом говорили на семинаре специалисты ЦУР с сотрудниками учреждений культуры.

Встреча прошла на площадке библиотеки им. Шишкова. Офлайн лекции послушали 40 человек, и еще около 90 – онлайн. По словам руководителя ЦУР Евгения Нечепуренко, одна из самых серьезных задач – сделать так, чтобы в паблики приходили подписчики, при этом – не переходя на слишком бытовой, простой язык. Пример – паблики министра культуры. Елена Безрукова подчеркнула: свои страницы в соцсетях ведет сама, пишет о том, что считает нужным – и о личной жизни, и о рабочих моментах, хейтеров старается игнорировать, а на адекватные вопросы, касающиеся ее ведомства – отвечать.

По словам замруководителя ЦУР, Ивана Фомина, на сегодня перед госорганизациями из сферы культуры и профильными структурными подразделениями местного самоуправления Алтайского края стоят три важные задачи – завершить работу по созданию официальных страниц, получить госметки и подать заявки на создание кабинетов в подсистеме «Госпаблики».

ЦУР продолжит проводить подобные семинары и для других учреждений Алтайского края. На сегодня в регионе официальные страницы создали 82% организаций, которые попадают под федеральный закон о госпабликах. Работа по созданию страниц у оставшихся 18% продолжается.

Напомним, жители региона могут сообщить о своих проблемх в социальных сетях на страницах госпабликов. Кроме того, есть еще несколько способов задать вопросы властям или обратиться за помощью в решении проблемы через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». На сайтах органов власти и их подведомственных учреждений (школы, библиотеки, детсады, медицинские организации и так далее) есть баннер «Госуслуги. Решаем вместе». Нужно кликнуть на него и заполнить форму. Можно отправить сообщение через портал госуслуг . Кроме того, на официальных страницах госорганов в соцсетях есть виджет «Сообщить о проблеме» – через него можно попасть на платформу обратной связи. Система доступна и со смартфона через приложение «Решаем вместе» в App Store или Google Play .

В Барнауле пройдет Всероссийская медиашкола студенческих отрядов

Взято отсюда
горняк

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