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Онлайн-сервисы заставят заранее предупреждать клиентов о каждом списании денег за подписку.

редактор01 mins
Онлайн-сервисы заставят заранее предупреждать клиентов о каждом списании денег за подписку.

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет онлайн-сервисы (ivi, okko, «vk музыка» и другие) предупреждать клиентов о списании средств. Если законопроект одобрят, то онлайн-платформы будут предупреждать людей минимум за день до списания.

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