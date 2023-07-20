Онлайн-сервисы заставят заранее предупреждать клиентов о каждом списании денег за подписку.

Бизнес ОбществоОнлайн-сервисы заставят заранее предупреждать клиентов о каждом списании денег за подписку. редактор2 дня ago2 дня ago01 mins В Госдуму внесен законопроект, который обяжет онлайн-сервисы (ivi, okko, «vk музыка» и другие) предупреждать клиентов о списании средств. Если законопроект одобрят, то онлайн-платформы будут предупреждать людей минимум за день до списания. Похожее Навигация по записям Previous: В Питере дедушка перепутал в детском саду детей и увёл домой чужую внучку.Next: В Рубцовске ОПАСНАЯ СТАРИЦА