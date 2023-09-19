ООО «Венталь» подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» за полгода - ГОРНЯК22

12 сентября на предприятии ООО «Венталь» прошел День информирования в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» . Оно входит в группу компаний АКТО и выпускает светопрозрачные конструкции — пластиковые и алюминиевые окна, двери, фасады, панорамные и раздвижные конструкции.

Мероприятие было посвящено достигнутым результатам по итогам 6 месяцев участия предприятия в нацпроекте, а также ознаменованию перехода на этап тиражирования и совершенствования полученного опыта. На Дне информирования прошла презентация достигнутых результатов по итогам оптимизации пилотного потока. Гостям мероприятия их наглядно продемонстрировали непосредственно на производстве.

«На протяжении 20 лет компания «АКТО» развивалась, а последние 5 лет рост происходит особо стремительно. Инструменты бережливого производства помогают нам увеличивать производительность и снижать потери. Участие в проекте позволило обрести бесценный опыт и знания. Одним из важных результатов стало появление проектного офиса, благодаря которому улучшения станут системными. Мы настроены оптимистично и на достигнутом останавливаться не собираемся», – отметил директор розничного направления Станислав Колодинов. Также он поделился планами компании на ближайшие годы.

На момент закрытия проекта на оптимизируемом потоке – «Проектирование и монтаж СПК из алюминиевой профильной системы ALUTECH ALT F50» – удалось сократить время протекания процесса на 10,3%, снизить незавершённое производство на 10,6% и увеличить выработку на 6,2%, рассказал руководитель проектного офиса предприятия Игорь Репет, обратив внимание на ключевые моменты и полученные результаты.

Руководитель РЦК в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер поблагодарил руководство компании за оказанное доверие к нацпроекту. Он поздравил с достигнутыми результатами и пожелал дальнейшего успеха в развитии компании.

Нацпроект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

В нем могут принять участие компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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