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От -6 до +17 градусов ожидается 3 октября в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Виталий Барабаш

Первая декада октября ожидается теплой, но с ночными заморозками и утренними туманами. Такая погода сохранится до конца недели

Днем 3 октября температура воздуха в Алтайском крае составит около +12…+17 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС . При этом в ночное время столбики термометров опускались до -1…-6 градусов.

В этот день преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер подует юго-восточный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле во вторник ожидается до +13…+15 градусов и преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

Взято отсюда
город горняк

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