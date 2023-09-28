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Палата представителей США отклонила две поправки по сокращению военной помощи Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Американские конгрессмены отклонили два предложения о сокращении помощи Киеву

Нижняя палата Конгресса США отказалась принимать две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение американской помощи Киеву. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Были отклонены поправки конгрессменов-республиканцев Мэтта Гетца и Энди Биггса. Представляющий штат Флорида Гетц считал необходимым полностью прекратить выделение бюджетных средств на военную помощь Украине. Предложение конгрессмена поддержали 93 члена Палаты представителей, 339 проголосовали против.

Поправка избранного в Аризоне Биггса об исключении из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Украине помощи в размере $300 млн тоже была отвергнута. За нее проголосовали 104 конгрессмена, против высказались 330 законодателей.

Ранее сообщалось, что государственный департамент и министерство обороны США имеют разные позиции по поставкам оружия Киеву. Так, внешнеполитическое ведомство активно рассматривает возможности передачи новых вооружений. Подход министерства обороны к предоставлению военной помощи является более осторожным. Пентагон рассматривает поставки оружия Украине с учетом угрозы расширения конфликта.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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