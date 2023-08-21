Памфилова заявила, что Россия подает пример поведения другим странам

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото

Россия своей борьбой с Западом подает пример другим странам – быть вассалом и ползать “на полусогнутых” или отстаивать свой суверенитет и свое понимание жизни, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, говоря о предстоящих в 2024 году президентских выборах.

“Не только для нас с вами важно, как они (президентские выборы 2024 года) пройдут, что будет в результате – фактически для всего мира. Того мира, одна часть которого объявила нас врагом… А с другой стороны – другие многие страны, больше 100, которые выжидают, чья возьмет, выстоит Россия или нет”, – сказала Памфилова на форуме “Территория смыслов”.

По ее словам, для этих стран это пример, “для них это тоже будущее: на полусогнутых ползать, как вассалы перед хозяином жизни вот из этого райского сада, который они объявили. Или они будут отстаивать свои национальные интересы, свое понимание жизни, опираясь на свою историю и традиции”.

Глава ЦИК отметила, что абсолютно понятно, насколько важная роль отводиться избирательной системе страны. Но самый главный судья и экзаменатор для Центризбиркома – “это наш избиратель”. “Для нас уровень доверия – важнейший показатель того, что мы делаем”, – сказала Памфилова.

Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

Форум “Территория смыслов” проходит в пятый раз в мастерской управления “Сенеж” в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей – от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: “Мыслить”, “Убеждать”, “Учить”, “Помогать”, “Творить”, “Открывать”, “Служить”. В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.

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