Парагвайскому защитнику «Динамо» дали охранника для жизни в Москве

Игрок «Динамо» Бальбуэна заявил, что ему выделили охранника для жизни в Москве

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна в интервью Sport24 заявил, что не понял причины победа норвежского полузащитника Матиаса Норманна из клуба.

По его мнению, аргументы Норманна о том, что жизнь в Москве стала небезопасной, являются безосновательными.

«Я чувствую себя в «Динамо» и в Москве комфортно. Не знаю, что он имел в виду, но клуб дает нам охранников, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Все рады и все хорошо себя чувствуют», — заявил Бальбуэна.

Об отъезде Норманна из «Динамо» стало известно 9 августа.

Норманн выступал за «Динамо» с 2022 года в аренде, права на него принадлежат «Ростову». В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались.

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